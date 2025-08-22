Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το Φιδάκι της Παναγίας, το αγαπημένο φίδι της Κεφαλονιάς
To Φιδάκι της Παναγίας λέγεται και Αγιόφιδο. Στην Ελλάδα το συναντάμε σχεδόν σε όλα τα μέρη.
Η ημέρα του Δεκαπενταύγουστου είναι κάθε χρόνο μια σημαντική ημέρα για την Ελλάδα, με χιλιάδες εκδηλώσεις, παραδόσεις και έθιμα σε κάθε μεριά της Ελλάδας. Το Φιδάκι της Παναγίας είναι μέρος της παράδοσης σε μια εκκλησία της Κεφαλονιάς.
Είναι ένας από τους λόγους που το χωριό Μαρκόπουλο στο νησί του Ιονίου, δέχεται χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Σύμφωνα με την παράδοση, το Φιδάκι της Παναγίας εμφανίζεται από τις 6 έως τις 16 Αυγούστου στην εκκλησία της Παναγίας της Φιδούσας και είναι θαυματουργό.
Λογικό είναι να αναρωτηθείτε αν εκεί τελειώνει η παρουσία του συγκεκριμένου φιδιού, το πού πάει μετά, αλλά και το αν ζει μόνο στην Κεφαλονιά ή και σε άλλα σημεία της Ελλάδας. Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για ένα φίδι που ζει σχεδόν σε όλη την Ελλάδα.
