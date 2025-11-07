Αναβολή πάνω στην αναβολή για το Grand Theft Auto 6 – Αναμένεται τώρα για τον Νοέμβριο του 2026

Η εταιρεία που το ετοιμάζει λέει ότι χρειάζεται χρόνο για να ολοκληρώσει το παιχνίδι ώστε να φτάσει στο επίπεδο τελειότητας που οι οπαδοί «περίμεναν και δικαιούνται»