Αναβολή πάνω στην αναβολή για το Grand Theft Auto 6 – Αναμένεται τώρα για τον Νοέμβριο του 2026
Η εταιρεία που το ετοιμάζει λέει ότι χρειάζεται χρόνο για να ολοκληρώσει το παιχνίδι ώστε να φτάσει στο επίπεδο τελειότητας που οι οπαδοί «περίμεναν και δικαιούνται»
Αν υπάρχει ένα παιχνίδι που οι φαν το περιμένουν περισσότερο από κάθε άλλο αυτό είναι το Grand Theft Auto 6. Έχουν περάσει 12 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε η πέμπτη έκδοση, αλλά ακόμη τίποτα.
Τώρα η εταιρεία του ζητά λίγη υπομονή ακόμη, ως τον Νοέμβριο του 2026.
Η προηγούμενη ημερομηνία που είχαν ανακοινώσει ήταν τον Μάιο του 2026 και πιο πριν το φθινόπωρο του 2025, αναφέρει το BBC.
Σε δήλωση που εξέδωσε την Πέμπτη, η Rockstar Games ανέφερε ότι χρειάζονταν περισσότεροι μήνες για να ολοκληρώσει το παιχνίδι ώστε να φτάσει στο επίπεδο τελειότητας που οι οπαδοί «περίμεναν και δικαιούνται».
Το GTA 5, που κυκλοφόρησε το 2013 είναι το δεύτερο σε πωλήσεις παιχνίδι όλων των εποχών. Παραμένει εξαιρετικά δημοφιλές στους οπαδούς που παίζουν και διαδικυακά.
Η Rockstar στη δήλωση επισημαίνει ότι είναι «απίστευτα ενθουσιασμένη» που οι παίκτες θα βιώσουν το σκηνικό του παιχνιδιού στη Leonida - μια φανταστική πολιτεία των ΗΠΑ βασισμένη στη Φλόριντα - και μια σύγχρονη εκδοχή της Vice City, που είναι εμπνευσμένη από το Μαϊάμι.
Πριν από λίγες ημέρες, η Rockstar είχε απολύσει 31 εργαζομένους από τα στούντιό της στη Βρετανία. Συνδικάτο κατηγόρησε μάλιστα την εταιρεία ότι απέλυσε το προσωπικό στη χώρα για να τους εμποδίσει να συνδικαλιστούν.
