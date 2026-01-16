Μπαμπέσικα τα μάτια σου…

Κλείσιμο

Το 1935 η ΑΘΗΝΑΙΚΗ δημοσίευσε ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ για τους μελοποιημένους λαϊκούς έρωτες.Ας γράψουμε σήμερα και μερικά πράγματα για τα λαϊκά τραγούδια που λανσάρονται από τα εξοχικά κέντρα και που μερικά από αυτά γίνονται αληθινό βάσανο των αυτιών μας με τις πλάκες του γραμμοφώνου.Λίγοι ίσως θα ξέρουν ότι εκτός από τους αμανέδες που ουσιαστικά δεν είναι τραγούδι αλλά ένα είδος ηχητικής ταινίας που βγαίνει από τον λάρυγγα του τραγουδιστή κατά βούληση, τα άλλα τραγούδια διαιρούνται σε κατηγορίας και είδη ανάλογα του ρυθμού και της έννοιας που έχει η μουσική τους.Έτσι οι μύστες της λαϊκής μουσικής διακρίνουν τα τραγούδια τους σε ζεϊμπέκικα, αράπικα, μόρτικα, κλέφτικα, ρεμπέτικα, Πολίτικα, Σμυρναίικα κλπ. Καθένα απ’ αυτά έχει και ιδιαίτερο μουσικό τόνο και χρόνο τον οποίο μονάχα ένας καλός μουσικός του είδους αυτού μπορεί να παίξει.Αλλά για να πάρετε μια ιδέα ας δούμε μερικά από τα τραγούδια αυτά με τα οποία διασκεδάζει, μελαγχολεί, ενθουσιάζεται και μερακλώνεται η λαϊκή μάζα:Βάσις και εδώ είναι ο έρωτας. Ο έρωτας του χασάπη, του σοφέρ, του μάγκα, του ψαρά και όλων των ανθρώπων της λαϊκής τάξης. Κάποτε μαζί με τον έρωτα συνδυάζεται και το εμπορικό πνεύμα ανάλογα του κύκλου και του κέντρου όπου παίζει η ορχήστρα.Και τότε γράφεται το «Κουκλί της Κοκκινιάς» για να κολακευθούν οι μερακλήδες και το θηλυκό ακροατήριο της Κοκκινιάς ή η «Αγιοθοδωρίτισσα» για να υμνηθεί η ομορφιά των κοριτσιών του Καλαμακίου της Κορίνθου, που έχουν την γλύκα και την νοστιμάδα της Κορινθιακής σουλτανίνας.Και επειδή στον έρωτα παρατηρούνται όλα τα είδη των μεταπτώσεων, και ιδίως η απιστία, ο τραγουδιστής σε μια στιγμή μελαγχολίας ερμηνεύει τον πόνο των απογοητευμένων ως εξής:Μπαμπέσικα τα μάτια σουΜπαμπέσα κι’ η καρδιά σου