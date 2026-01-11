Ουρακτσής, πατουζέρης, αγανατζής: Τα επαγγέλματα που «έχτισαν» το Σουφλί και χάθηκαν στον χρόνο

Άλλα επαγγέλματα του περασμένου αιώνα

Ο Κώστας Δούλιας χρησιμοποιεί συχνά μεταφορικά ορολογίες της σηροτροφίας, επηρεασμένος και από την οικογενειακή του ιστορία. «Ο προπάππος μου, ο παππούς μου, ο θείος μου κι άλλος ένας παππούς μου, ήταν παραγωγοί αυγών μεταξοσκώληκα, τους λέγαμε “σποράδες”. Για εκείνα τα χρόνια, οι γνώσεις τους γύρω από τη γενετική, την υγιεινή κατάσταση και γενικότερα τη διαδικασία παραγωγής των αυγών ήταν πρωτοπόρες, εφαρμόζοντας μεθόδους όπως η μέθοδος Παστέρ», αναφέρει με περηφάνια.Υπογραμμίζει, μάλιστα, ότι έχει στην κατοχή του ένα μικροσκόπιο του παππού του από το 1890, ενώ λέει ότι ο προπάππος του είχε σπουδάσει στο Σηροτεχνικό Ινστιτούτο της Προύσας, το οποίο εξελίχθηκε αργότερα σε πανεπιστήμιο. «Το θεωρώ το πιο προηγμένο επάγγελμα. Στο Σουφλί ασχολούνταν με αυτό 28 άτομα, από τα οποία τα εννιά ήταν γυναίκες», επισημαίνει, προσθέτοντας ότι το 1920 η εικόνα της πόλης δεν έμοιαζε με καμία άλλη επαρχία. «Οι γυναίκες στο Σουφλί είχαν ευρωπαϊκή ενδυμασία, όταν στη γύρω περιοχή φορούσαν τα παραδοσιακά θρακιώτικα -ελληνικά, βουλγάρικα ή τουρκικά».Στο βιβλίο παρουσιάζονται και δεκάδες άλλα επαγγέλματα, πολλά από τα οποία έχουν σήμερα εκλείψει. Ανάμεσά τους, το επάγγελμα του καροποιού. Στο Σουφλί, όπως λέει ο συγγραφέας, λειτουργούσαν πάνω από 30 καροποιεία, που κατασκεύαζαν κάρα από ξύλο και σίδερο για όλη τη Θράκη. «Όταν ο Βενιζέλος (σ.σ. Ελευθέριος, πρωθυπουργός) θέλησε να αποκαταστήσει τους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, παρήγγειλε στο Σουφλί 1.000 κάρα, τα οποία μοιράστηκαν σε όλη την Ελλάδα», αναφέρει.Στενή συνεργασία είχαν και οι κτίστες με τους ξυλουργούς, καθώς ο πρώτος έκτιζε τα σπίτια και ο δεύτερος κατασκεύαζε τα κουφώματα και τις εσωτερικές σκάλες. «Τα περισσότερα σπίτια ήταν διώροφα, γιατί η εκτροφή των μεταξοσκωλήκων απαιτούσε μεγάλο χώρο. Κάτω ήταν το κελάρι για τα φύλλα μουριάς και πάνω η σάλα με τα λεγόμενα κρεβάτια», σημειώνει. Τα απαραίτητα ξύλα συγκεντρώνονταν από το δάσος της Ροδόπης και μεταφέρονταν με κάρα σε αποστάσεις 20 έως 30 χιλιομέτρων.Ξεχωριστή θέση κατείχε και το επάγγελμα του καζαντζή. Στο Σουφλί λειτουργούσαν 32 καζάνια, μια ολόκληρη …βιομηχανία παραγωγής τσίπουρου, που δούλευε επί ενάμιση έως δύο μήνες σε 24ωρη βάση και αποτελούσε ακόμη και προορισμό σχολικών εκδρομών.Η πόλη διέθετε επίσης επτά πλεούμενους μύλους στον Έβρο, ένα τεχνολογικό επίτευγμα για τα δεδομένα της εποχής, καθώς -παρότι το ρεύμα του νερού ήταν ισχνό- η μεγάλη φτερωτή κατάφερνε να κινεί τις μυλόπετρες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το επάγγελμα του μηχανουργού. «Τη δεκαετία του ’50 στο Σουφλί κατασκευάζονταν αυτοκινούμενα μηχανήματα με μοτέρ, το οποίο προσάρμοζαν επάνω σε ένα τετράτροχο όχημα και χρησιμοποιούνταν για μεταφορά, κοπή ξύλων ή άντληση νερού», τονίζει.Στην περιοχή υπήρχαν επίσης τουλάχιστον δέκα τενεκετζήδες, ενώ το πιο διαδεδομένο γυναικείο επάγγελμα ήταν εκείνο της μεταξεργάτριας, με γυναίκες να εργάζονται στα τρία μεταξουργεία που λειτουργούσαν στο Σουφλί.Το βιβλίο «Επαγγέλματα του περασμένου αιώνα στο Σουφλί» κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις iWrite.