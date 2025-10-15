Χίτλερ, θάλαμοι αερίων και βιασμοί: Σάλος με ρατσιστικά μηνύματα νεαρών Ρεπουμπλικανών που διέρρευσαν στις ΗΠΑ
Το Politico φέρνει στο φως τις συνομιλίες σε chat room του Telegram στο οποίο συμμετείχαν 12 ηγετικά στελέχη της νεολαίας του κυβερνώντος κόμματος στις ΗΠΑ
Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει στις ΗΠΑ οι συνομιλίες στελεχών μιας πολιτικής οργάνωσης νεαρών Ρεπουμπλικανών σε ιδιωτικό chat room στο Telegram, τις οποίες φέρνει στο φως το Politico.
H οργάνωση Young Republican National Federation αποτελεί τη νεολαία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις ΗΠΑ και συγκεντρώνει μέλη ηλικίας 18 έως 40 ετών, τα οποία υποστηρίζουν το κυβερνών κόμμα και συμμετέχουν ενεργά σε προεκλογικές εκστρατείες, οργανωτικές δράσεις, πολιτικές εκδηλώσεις και εσωκομματικές διαδικασίες.
Στις περίπου 2.900 σελίδες μηνυμάτων που αντάλλαξαν επικεφαλής τοπικών παραρτημάτων των Young Republicans από τον Ιανουάριο μέχρι τα μέσα Αυγούστου, καταγράφονται οι προσπάθειες ανάληψης της ηγεσίας της εθνικής οργάνωσης από υποψήφιο με σκληρή «τραμπική» γραμμή και ξεδιπλώνεται μια ρητορική γεμάτη με ρατσιστικές ύβρεις, απειλές βίας και υποστήριξη σε ακραίες ιδεολογίες.
Οι συνομιλίες, που διεξήχθησαν μεταξύ περίπου δώδεκα στελεχών της γενιάς των millennials και της γενιάς Ζ, συνθέτουν μια ανησυχητική εικόνα για το πώς σκέφτονται και επικοινωνούν νεαρά στελέχη του κόμματος των Ρεπουμπλικανών όταν θεωρούν ότι δεν τους βλέπει κανείς. Όπως επισημαίνει το Politico, πολλοί από τους συμμετέχοντες στο επίμαχο chat room έχουν ήδη θέση στον δημόσιο τομέα ή στην κομματική δομή, με έναν από αυτούς να υπηρετεί ως πολιτειακός γερουσιαστής.
Τα μηνύματα των υψηλόβαθμων στελεχών, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αμερικανικού μέσου, προκαλούν σοκ. Περιλαμβάνουν απαξιωτικές αναφορές στους μαύρους ως «πιθήκους» και «watermelon people», «αστεία» για το πώς θα ήθελαν να τιμωρήσουν πολιτικούς τους αντιπάλους σε θαλάμους αερίων και να τους βιάσουν, καθώς και επαίνους για γερουσιαστές που πιστεύουν ότι υποστηρίζουν τη δουλεία.
Ο Ουίλιαμ Χέντριξ, αντιπρόεδρος των Young Republicans του Κάνσας, εμφανίζεται να χρησιμοποιεί πάνω από 12 φορές στο chat τον ρατσιστικό χαρακτηρισμό «n--ga» ή παραλλαγές του. O Μπόμπι Γουόκερ, πρώην αντιπρόεδρος του παραρτήματος της Νέας Υόρκης, απάντησε σε ένα σχόλιο περί βιασμών με τη λέξη «επικό». Σε ένα άλλο μήνυμα ο Πίτερ Τζούντα - που εκείνη την περίοδο την περίοδο ήταν πρόεδρος του νεοϋορκέζικου παραρτήματος και υποψήφιος για την ηγεσία της εθνικής οργάνωσης - έγραψε ότι εκείνοι που δεν θα τον ψηφίσουν «θα πάνε κατευθείαν στον θάλαμο αερίων». «Θα δημιουργήσω μερικές από τις καλύτερες μεθόδους ψυχολογικού βασανισμού που έχουν εφευρεθεί ποτέ — θέλουμε μόνο αληθινούς πιστούς», συμπληρώνει ο ίδιος.
Οι αντιδράσεις των συνομιλητών του Τζούντα στο μήνυμά του ήταν κάθε άλλο παρά καταδικαστικές. «Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ντουζιέρες; Οι θαλάμοι αερίων δεν ταιριάζουν με την αισθητική Χίτλερ» και «Είμαι έτοιμος να τους δω να καίγονται» είναι μερικές από τις απαντήσεις που του δόθηκαν.
Τα μηνύματα αποκαλύπτουν μια κουλτούρα στην οποία ο ρατσιστικός και βίαιος λόγος εκφράζεται χωρίς περιορισμούς. Η πολιτική χαλάρωση που καθιερώθηκε την εποχή του Τραμπ φαίνεται πως έχει μειώσει τα ταμπού γύρω από τέτοιες απόψεις, ιδίως μεταξύ νέων Ρεπουμπλικανών που επιδιώκουν να αναδειχθούν σε ηγετικές θέσεις μέσα στο κόμμα.
‘I love Hitler’: Leaked messages expose Young Republicans’ racist chat https://t.co/Ctqfzks2nI— POLITICO (@politico) October 14, 2025
Όπως εξηγεί στο Politico ο καθηγητής κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Texas A&M, Τζο Φίγκιν, η πιο «ανοιχτή» πολιτική ατμόσφαιρα που διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια, τόσο επί Τραμπ όσο και νωρίτερα, με τη στροφή του κόμματος προς τη δεξιά, ενθάρρυνε ανθρώπους όλων των ηλικιών να εκφράζουν ρατσιστικά σχόλια ή να αστειεύονται με τέτοιο περιεχόμενο, ιδιωτικά και δημόσια. Ο ίδιος προειδοποιεί ότι αυτή η ρητορική μπορεί να περάσει στη σφαίρα της διαμόρφωσης πολιτικής, σημειώνοντας: «Είναι τρομακτικό, γιατί αυτές οι αντιλήψεις θα επηρεάσουν τις πράξεις τους».
Μετά την αποκάλυψη των συνομιλιών από το Politico, ένα από τα μέλη της ομάδας του chat έχασε τη δουλειά του και σε άλλο ακυρώθηκε πρόσφατη επαγγελματική πρόταση. Η υπόθεση προκάλεσε αντιδράσεις κορυφαίων Ρεπουμπλικάνων της Νέας Υόρκης, όπως της βουλευτού Ελίζ Στεφάνικ και του επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών στην πολιτειακή Γερουσία Ρομπ Όρτ, οι οποίοι καταδίκασαν δημόσια τα όσα αποκαλύφθηκαν. Την ίδια ώρα, οι εσωτερικές εντάσεις στους κόλπους των Young Republicans έχουν πλέον πάρει διαστάσεις ανοιχτής αντιπαράθεσης, με αλληλοκατηγορίες για συκοφαντία και εκβιασμό.
Τα μέλη του chat room μιλούσαν ανοιχτά για την πίεση που ένιωθαν να ευθυγραμμιστούν με τον Τραμπ, προκειμένου να μην χαρακτηριστούν «RINO» (Republican In Name Only – δηλαδή «Ρεπουμπλικάνοι μόνο κατ’ όνομα»). Συζητούσαν επίσης για τη συμπάθεια που, όπως έλεγαν, εκφράζεται στους κόλπους της δεξιάς πτέρυγας του κόμματος προς τους Ναζί, καθώς και για τους ισχυρισμούς ότι ο τότε πρόεδρος προσπαθούσε να συγκαλύψει έγγραφα που σχετίζονταν με τα εγκλήματα παιδεραστίας του χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν.
«Ο Τραμπ είναι πολύ απασχολημένος καίγοντας τους φακέλους του Έπσταϊν», έγραψε σε μια συνομιλία ο Άλεξ Ντουάιερ, πρόεδρος των Young Republicans του Κάνσας.
Μέσα σε «επίσημες» συζητήσεις για τη συλλογή ψήφων, τη στρατηγική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την οργάνωση εκδηλώσεων, τα μέλη χρησιμοποιούσαν περιστασιακά προσβλητικούς χαρακτηρισμούς και ρατσιστικές εκφράσεις, όπως «f----t», «retarded» και «n--ga».
Σε ένα μήνυμά του, ο Μπόμπι Γουόκερ — που τότε εργαζόταν στο επιτελείο του Ρομπ Όρτ — σχολίασε πως ένας κοινός γνωστός τους «έβγαινε με μια πολύ παχιά Ινδή γυναίκα για κάποιο διάστημα». Ο Πίτερ Τζούντα απάντησε ότι η γυναίκα «δεν ήταν Ινδή», με τον Σάμιουελ Ντάγκλας, πολιτειακό γερουσιαστή από το βόρειο Βερμόντ και επικεφαλής των τοπικών Young Republicans, να προσθέτει: «Απλώς δεν πλενόταν συχνά».
Σε άλλη συνομιλία, ο Τζούντα ενημέρωσε ότι η πτήση του προς το Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας προσγειώθηκε με ασφάλεια και στη συνέχεια «συμβούλεψε» τους συναδέλφους του: «Αν ο πιλότος είναι γυναίκα και φαίνεται δέκα τόνους πιο σκούρα από έναν Σικελό, απλώς τελείωσέ το εκεί.».
Σε διαφορετικό μήνυμα, ο Ντουάιερ ενημέρωσε τον Τζούντα ότι ένα στέλεχος από το Μίσιγκαν τού υποσχέθηκε πως η ομάδα «θα ψηφίσει το πιο δεξιό άτομο» για την ηγεσία της εθνικής οργάνωσης. «Τέλεια. Λατρεύω τον Χίτλερ», απάντησε ο Τζούντα, με τον Ντουάιερ να αντιδρά στέλνοντας ένα χαμογελαστό εικονίδιο.
Σε ορισμένα μηνύματα, ο τόνος γίνεται ακόμη πιο ωμός και επιθετικός, ιδιαίτερα όταν τα μέλη της συνομιλίας στρέφονται εναντίον πολιτικών αντιπάλων εκτός της ομάδας. Στόχος τους ήταν κυρίως ο Χέιντεν Πάτζετ, επικεφαλής της αντίπαλης παράταξης «Grow YR», ο οποίος τελικά επικράτησε του Πίτερ Τζούντα και επανεξελέγη πρόεδρος της Young Republican National Federation το περασμένο καλοκαίρι.
«Δηλαδή θέλεις να πεις ότι ο μαλ....ος ο Χέιντεν έγραψε μόνος του την πρόταση;» ρώτησε ο Τζούντα τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας στα τέλη Μαΐου, αναφερόμενος στον Πάτζετ.
«ΝΑ ΒΙΑΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΕΪΝΤΕΝ», έγραψε τον επόμενο μήνα ο Λουκ Μόσιμαν, πρόεδρος του παραρτήματος της Αριζόνα.
Σε άλλη συνομιλία, ο Μόσιμαν ανέφερε ότι «οι Ισπανοί ήρθαν στην Αμερική και έκαναν σεξ με κάθε γυναίκα», με τον Ντουάιερ να απαντά πως «το σεξ είναι για γκέι». «Σεξ; Ήταν βιασμός», πρόσθεσε ο Μόσιμαν, ενώ ο Γουόκερ σχολίασε: «Επικό».
Μετά την αποκάλυψη των συνομιλιών από το Politico, ένα από τα μέλη της ομάδας του chat έχασε τη δουλειά του και σε άλλο ακυρώθηκε πρόσφατη επαγγελματική πρόταση. Η υπόθεση προκάλεσε αντιδράσεις κορυφαίων Ρεπουμπλικάνων της Νέας Υόρκης, όπως της βουλευτού Ελίζ Στεφάνικ και του επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών στην πολιτειακή Γερουσία Ρομπ Όρτ, οι οποίοι καταδίκασαν δημόσια τα όσα αποκαλύφθηκαν. Την ίδια ώρα, οι εσωτερικές εντάσεις στους κόλπους των Young Republicans έχουν πλέον πάρει διαστάσεις ανοιχτής αντιπαράθεσης, με αλληλοκατηγορίες για συκοφαντία και εκβιασμό.
