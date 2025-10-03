Ο κρυφός καημός ενός τίμιου υπάλληλου

Κλείσιμο

Μετά τις δύο τελευταίες αναρτήσεις μου για τα λαμόγια που μας περιβάλλουν, ιδού και μια επιστολή διαμαρτυρίας που γράφτηκε σε εφημερίδα του 1930 από κάποιον αφελή. Είναι γραμμένη με τρεμουλιαστό γράψιμο και έχει γενικά από άποψης χαρτιού και φακέλου μια άθλια εμφάνιση:«Αξιότιμε Κύριε,Άδικα καταφέρεστε κατά των καταχραστών υπαλλήλων. Πολύ καλά έκαναν οι άνθρωποι. Και αυτό είμαι σε θέση να σας το βεβαιώσω εγώ, που υπήρξα σαράντα χρόνια δημόσιος υπάλληλος.Παρακαλώ ακούστε πρώτα και μετά κρίνατε. Είχα την ηλιθιότητα σχεδόν για μισό αιώνα να υπηρετήσω αυτό το κράτος τίμια και ευσυνείδητα. Δεν το γράφω για να καυχηθώ, γιατί είναι γελοίο να καμαρώνει κανένας για την κουταμάρα του. Αλλά έτσι είναι. Φαίνεται πως γεννήθηκα κουτός.Νόμιζα πως για να προκόψει κανείς σε αυτό τον κόσμο, για να έχει την υπόληψη των ανθρώπων, και να τον ευλογούν μια μέρα τα παιδιά του, πρέπει να ζήσει τίμια την ζωή του. Και τράβηξα μπροστά!Και σε μένα παρουσιάστηκαν, στην μακρόχρονη υπηρεσία μου, χίλιες περιστάσεις για να πλουτίσω, να αποκτήσω μέγαρα, να γίνω μέγας και πολύς. Δεν το έκανα. Προσπάθησα πάντα, με χίλια δύο βάσανα, να τα φέρνω γύρω όπως-όπως με τον πενιχρό μισθό που έπαιρνα, και έφυγα από την Υπηρεσία φτωχός μεν, μα με το μέτωπο καθαρό.Δεν μου λέτε, παρακαλώ, τί κέρδισα; Κανένας δεν μου είπε ποτέ «ευχαριστώ». Το Κράτος, μια μέρα, όπως πετάνε στο σκυλί ένα ξεροκόμματο, μου πέταξε και εμένα μια ψωροσύνταξη, που δεν μου φτάνει ούτε για το ψωμί των παιδιών μου, και με έστειλε στο σπίτι μου.Αυτό ήταν το «ευχαριστώ» του Κράτους για την τιμιότητά μου, την στιγμή που οι άλλοι που το κλέβανε είχανε όλες τις τιμές του και τις περιποιήσεις του.