Πώς το And Just Like That… κατέστρεψε το Sex and the City

Η απόφαση για τον οριστικό τερματισμό του reboot του «Sex and the City» δεν εξέπληξε κανέναν. Αντί να ανανεώσει τον μύθο των τεσσάρων γυναικών της Νέας Υόρκης, το «And Just Like That…» βούλιαξε μέσα στις δικές του επιλογές, απογοητεύοντας φαν και κριτικούς.Ο δημιουργός της σειράς, Μάικλ Πάτρικ Κινγκ, ανακοίνωσε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα ότι η τρίτη σεζόν θα είναι και η τελευταία. «Αποφασίσαμε με τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ να μην αποκαλύψουμε νωρίτερα ότι πρόκειται για την τελευταία σεζόν, γιατί δεν θέλαμε η λέξη ‘τελευταίο’ να επισκιάσει τη χαρά του να παρακολουθήσει κανείς τη σεζόν», έγραψε.Μόνο που αυτή η «χαρά» δεν υπήρξε ποτέ. Η σειρά παρακολουθήθηκε με σκεπτικισμό, αμηχανία και ολοένα και περισσότερη απογοήτευση.Το «Sex and the City» υπήρξε μία από τις πιο επιδραστικές σειρές της δεκαετίας του '90 και των αρχών του 2000: τέσσερις ανεξάρτητες γυναίκες, ζώντας με στιλ, φεμινιστική αυτοπεποίθηση και ανεξάντλητο σεξουαλικό πειραματισμό σε μια μυθική Νέα Υόρκη. Το reboot, όμως, μετατράπηκε σε μια άτονη απόπειρα αναβίωσης της θρυλικής σειράς.Μετά από τις δημόσιες δηλώσεις τηςγια την έλλειψη διαφορετικότητας στο αρχικό σόου, το «And Just Like That…» επιχειρεί να «διορθώσει» το αφήγημα: περισσότερες φυλετικές ταυτότητες, μη δυαδικά φύλα, ηρωίδες που επαναπροσδιορίζονται ως λεσβίες. Το αποτέλεσμα δεν ήταν απελευθερωτικό, αλλά μια τηλεοπτική αποτυχία.Η σειρά ξεκίνησε το 2021 με τη δολοφονία του Mr. Big στο πρώτο κιόλας επεισόδιο. Από εκεί και πέρα, η κατάρρευση ήταν ραγδαία. Στην τρίτη και τελευταία σεζόν, η Κάρι προσπαθεί να γράψει ιστορικό μυθιστόρημα, με έναν βιογράφο να την εξυμνεί σαν να είναι η Τζέιν Όστεν. Η Σάρλοτ τα βάζει με τον καρκίνο του συζύγου της και η Σεΐμα αποχωρίζεται τον σοφέρ της λόγω real estate αποτυχίας. Η Μιράντα, πιο εκτός τόπου από ποτέ, μπλέκει με μία καλόγρια – που υποδύεται η Ρόζι Ο’Ντόνελ – και για άλλη μία φορά εμφανίζεται γυμνή σε αχρείαστες σκηνές.Αν κάτι χαρακτήριζε την παλιά σειρά, ήταν το στιλ. Η Πατρίτσια Φιλντ δημιούργησε fashion icons, έκανε τη Manolo Blahnik και τον Jimmy Choo mainstream, και μετέτρεψε τη Fendi σε φετίχ. Αντίθετα, το «And Just Like That…» θυσίασε το στιλ στον βωμό του εντυπωσιασμού: η Κάρι περιφέρεται με γιγάντια καπέλα και φορέματα σαν αποκριάτικες στολές. Η Σάρλοτ και η Λίζα θυμίζουν βιτρίνες του πολυτελούς πολυκαταστήματος Bergdorf Goodman. Η Νέα Υόρκη του σήμερα δεν έχει καμία σχέση με αυτή την εικόνα που παρουσιάζει η σειρά.Το παλιό «Sex and the City» πουλούσε έναν φαντασιακό, κοσμοπολίτικο τρόπο ζωής. Οι γυναίκες ήταν αληθινές. Εδώ, μετά τα 50 τους, είναι μπερδεμένες, κουρασμένες, μελαγχολικές. Η φαντασίωση έχει χαθεί και μαζί της η ερωτική ενέργεια που όρισε το brand της σειράς. Όπως είπε χαρακτηριστικά μία νεαρή θεατής, η σειρά πλέον λειτουργεί ως προειδοποίηση προς τις 20άρες - όχι ως έμπνευση.Αν… γελάει η Κιμ Κατράλ (η Σαμάνθα, που δεν συμμετείχε ουσιαστικά στο reboot), είναι γιατί είδε σωστά τον κίνδυνο να αμαυρωθεί η πολιτισμική κληρονομιά της σειράς. Το «And Just Like That…» απέτυχε να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες, και αντί να δείξει τι σημαίνει να είσαι ώριμη γυναίκα στην εποχή μας, κατέληξε να γελοιοποιεί το ίδιο της το παρελθόν.