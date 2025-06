Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ υπερασπίζεται τον ρόλο της στο «Sex and the City»: «Αν η Κάρι ήταν τέλεια, δεν θα υπήρχε σειρά»

Κλείσιμο

Το «Sex and the City» αποτελεί αναμφίβολα μία από τις διασημότερες σειρές παγκοσμίως, με τις πρωταγωνίστριες να έχουν μετατραπεί σε viral φιγούρες, με τις οποίες έχουν ταυτιστεί χιλιάδες τηλεθεάτριες. Η «Κάρι Μπράτσο», την οποία υποδύεται η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ αποτελεί σύμβολο της μόδας, με τα σύνολά της στη σειρά να διαμορφώνουν ολόκληρα trends. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα, ο χαρακτήρας της Κάρι Μπράτσο έχει αλλάξει, πράγμα που δεν άρεσε ιδιαίτερα στους θαυμαστές του Sex and the City.Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ όμως, δεν βλέπει κανένα πρόβλημα στην εμβληματική ηρωίδα που ενσάρκωσε για πάνω από δύο δεκαετίες. Κατά την εμφάνισή της στην εκπομπή Call Her Daddy την Τετάρτη 18 Ιουνίου, η 60χρονη ηθοποιός υπερασπίστηκε με πάθος την Κάρι Μπράτσο και τη σύνθετη προσωπικότητά της.«Υπάρχει μερικές φορές η άποψη ότι είναι εκνευριστική, εγωίστρια, παίρνει κακές αποφάσεις ή δεν διαχειρίζεται σωστά τα χρήματά της. Ε, ναι, όλα αυτά έχουν υπάρξει αλήθεια αυτά τα τελευταία 25 χρόνια», παραδέχτηκε αρχικά. Ωστόσο, συνέχισε: «Ήταν όμως επίσης τρομερά πιστή, αξιοπρεπής, αξιόπιστη, πολύ καλή φίλη, γενναιόδωρη, παρούσα, παρηγορητική, έδινε τον εαυτό της μικρά και μεγάλα πράγματα, ιδιωτικά και δημόσια και στις φίλες της και στον εαυτό της».Αναφερόμενη στα σχόλια σχετικά με τον εγωισμό της ηρωίδας, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ήταν κατηγορηματική: «Μου έκανε εντύπωση όταν έλεγαν ότι είναι εγωίστρια. Μπορώ να σας δώσω δέκα λόγους που δείχνουν το αντίθετο».Η ηθοποιός θυμήθηκε την πρώτη της επαφή με την Κάρι Μπράτσο, όταν διάβασε το σενάριο του Sex and the City. «Μου άρεσε πολύ. Πρώτα απ’ όλα, ο τρόπος που μιλούσε, η γλώσσα που χρησιμοποιούσε, δεν είχα δει ή ακούσει ποτέ γυναίκα να μιλάει έτσι. Υπήρχε ένα είδος σκοτεινής διάθεσης στον πιλότο που μου φάνηκε συναρπαστική». Η Κάρι, σύμφωνα με την ίδια, ήταν «ειλικρινής, περίεργη για το σεξ και την ερωτική πολιτική, κάτι τελείως έξω από τον δικό της χαρακτήρα. «Δεν συζητάω τέτοια πράγματα ούτε με φίλους μου… Τη θαύμαζα γιατί ήταν σκληροτράχηλη. Ήταν σαν μικρή επιζήσασα», σχολίασε.Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δεν έκρυψε πως και η ίδια ως θεατής ένιωθε κάποιες στιγμές απογοήτευση από την Κάρι Μπράτσο. Όμως, δεν είχε ποτέ αμφιβολία για την ηρωίδα που η ίδια έχτισε: «Δεν θα υπήρχε πραγματικά σειρά, αν η Κάρι ήταν ένας σταθερά άψογος άνθρωπος. Τέλος. Αυτή είναι η απάντηση».Η συζήτηση έφτασε και στο ζήτημα της διαφορετικής αντιμετώπισης αντρικών και γυναικείων χαρακτήρων σε ταινίες και σειρές. «Συγχωρούμε τους άντρες πρωταγωνιστές. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, ακόμα κι αν είναι δολοφόνοι. Η αγαπημένη μου σειρά ήταν οι Sopranos. Λατρεύω τον Τόνι Σοπράνο. Ήταν ένας βαθιά προβληματικός άνθρωπος, αλλά δεν μιλήσαμε ποτέ τόσο πολύ για τα λάθη του, όσο μιλήσαμε για το ότι η Κάρι είχε σχέση με παντρεμένο», τόνισε.Φυσικά, η ηθοποιός δεν ξέχασε ούτε τις εμβληματικές εμφανίσεις της Κάρι Μπράτσο. Όπως ανέφερε μάλιστα, θυμάται «περισσότερα ρούχα και σταυροδρόμια, παρά διαλόγους». Μάλιστα, είχε διαπραγματευτεί το συμβόλαιό της από τον πρώτο κιόλας κύκλο της σειράς, προκειμένου να κρατήσει όλα τα ρούχα του χαρακτήρα της και τα έχει ακόμα.Όσο για την απόφαση της να επιστρέψει στον ρόλο με το «And Just Like That», εξήγησε ότι οι πρώτες συζητήσεις ξεκίνησαν το 2020 και πως μέχρι τότε ένιωθε ότι «δεν ήταν ποτέ η κατάλληλη στιγμή». Όμως η πανδημία άλλαξε τα πάντα. «Όλοι έψαχναν το "σπίτι" εκείνη την περίοδο, και η Κάρι πάντα έψαχνε το "σπίτι" μέσα από τις φίλες της. Πώς σε καθοδηγούν πίσω; Θεωρητικά, αυτό είχε νόημα. Αλλά ήταν τρομακτικό», εξήγησε.Shutterstock