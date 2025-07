«Αποκάλυψη, Τώρα!»: Το πιο καταραμένο φιλμ στην ιστορία του σινεμά - Ναρκωτικά, ατυχίες, αντικαταστάσεις, μία καρδιακή προσβολή και απόλυτη παράνοια

Κλείσιμο

Καμία παραγωγή δεν υπήρξε τόσο ταραχώδης, όσο το πολεμικό έπος «Αποκάλυψη, Τώρα!» του 1979. Καθώς το ντοκιμαντέρ «Hearts of Darkness» επανακυκλοφορεί στις 4 Ιουλίου, ο σκηνοθέτης του και δύο άνθρωποι που βρέθηκαν στα γυρίσματα αποκαλύπτουν τα πάντα.«Ο τρόπος που το γυρίσαμε έμοιαζε πολύ με τον τρόπο που ήταν οι Αμερικανοί στο Βιετνάμ » εξήγησε ο Φράνσις Φορντ Κόπολα μετά την προβολή του «Apocalypse Now» στο Φεστιβάλ των Καννών, το 1979. «Ήμασταν στη ζούγκλα. Ήμασταν πάρα πολλοί. Είχαμε πρόσβαση σε πάρα πολλά λεφτά, πάρα πολύ εξοπλισμό και, λίγο λίγο, τρελαθήκαμε».Παρ' όλο που τα προβλήματα της παραγωγής του επικού, βίαιου και ψυχεδελικού αυτού φιλμ είχαν ήδη καλυφθεί εκτενώς από τον Τύπο όσο γυριζόταν -από οικονομικά αδιέξοδα και αντικαταστάσεις ηθοποιών μέχρι προβλήματα υγείας και ακραία καιρικά φαινόμενα- η πλήρης διάσταση του χάους αποκαλύφθηκε το 1991, μέσα από το «Hearts of Darkness: A Filmmaker’s Apocalypse». Τώρα, το ντοκιμαντέρ επιστρέφει στις αίθουσες ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου πλήρως αποκατεστημένο σε 4K.Όπως γράφει το BBC, η σύζυγος του Κόπολα, η Ελεονόρα, είχε τραβήξει ασταμάτητα πλάνα στα γυρίσματα, καταγράφοντας μια παραγωγή που, ενώ ήταν συγκλονιστική σε κλίμακα, φιλοδοξία και όραμα, ήταν ταυτόχρονα ακατάστατη, βουτηγμένη στα ναρκωτικά και γεμάτη με φαινομενικά ανυπέρβλητα εμπόδια.Δύο νεαροί σκηνοθέτες, ο Φαξ Μπαρ και ο αείμνηστος Τζορτζ Χίκενλουπερ, ανέλαβαν να ξεδιαλύνουν δεκάδες ώρες υλικού, για να συνθέσουν την παράλογη ιστορία πίσω από το «Apocalypse Now». Ο Μπαρ θυμάται ακόμη την πρώτη μέρα που είδε το υλικό, που είχε παραμείνει σχεδόν ανέγγιχτο για πάνω από μία δεκαετία. «Κάποιοι έλεγαν πως ήταν γεμάτο με θολές λήψεις» λέει στο BBC. «Όμως, οι μπομπίνες που είδαμε ήταν καταπληκτικές. Φαινόταν ξεκάθαρα ότι εκείνη είχε καταγράψει τα πάντα σχολαστικά. Ήταν πραγματικός θησαυρός».Το Apocalypse Now, εμπνευσμένο από τη νουβέλα του Τζόζεφ Κόνραντ «Heart of Darkness», θεωρείται σήμερα ένα από τα σπουδαιότερα έργα στην ιστορία του σινεμά -όμως παραλίγο να καταρρεύσει πολλές φορές. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν στις Φιλιππίνες τον Μάρτιο του 1976 και αρχικά επρόκειτο να διαρκέσουν πέντε μήνες -τελικά, κράτησαν πάνω από έναν χρόνο. Ο Κόπολα απέλυσε τον πρωταγωνιστή Χάρβεϊ Καϊτέλ λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη και τον αντικατέστησε με τον Μάρτιν Σιν, που υπέστη καρδιακή προσβολή σχεδόν μοιραία, επιτόπου. Ακριβά σκηνικά ισοπεδώθηκαν από τυφώνα, ενώ μερικοί ηθοποιοί κόλλησαν παράσιτα ή βούτηξαν σε ατελείωτα πάρτι και ναρκωτικά.Όταν τελικά εμφανίστηκε ο Μάρλον Μπράντο , για να υποδυθεί τον λιποτάκτη συνταγματάρχη Κουρτς, ήταν υπέρβαρος και εντελώς απροετοίμαστος, αναγκάζοντας τον Κόπολα να ξαναγράψει και να ξαναγυρίσει το φινάλε, για να τον βολέψει. Καθώς ο χρόνος περνούσε και ο προϋπολογισμός ξέφευγε επικίνδυνα, ο Κόπολα αναγκάστηκε να χρηματοδοτήσει μόνος του την ταινία, ρισκάροντας ολόκληρη την περιουσία του. Σύμφωνα με το βιβλίο της Ελεονόρα Κόπολα, «Notes», ακόμη κι όταν τελείωσαν τα γυρίσματα, ο Κόπολα έδινε στον εαυτό του μόλις 20% πιθανότητες να μπορέσει να βγάλει μια ταινία της προκοπής από τα συντρίμμια.Το ντοκιμαντέρ δείχνει πώς μια παραγωγή που ξεκίνησε για να αναπαραστήσει τον πόλεμο του Βιετνάμ κατέληξε να τον αντικατοπτρίζει με ανατριχιαστική ακρίβεια. Ο Ολλανδός πολεμικός φωτορεπόρτερ Τσας Γκέρρετσεν, που έμεινε έξι μήνες στο σετ, το επιβεβαιώνει. «Το Βιετνάμ ήταν τρέλα, το Apocalypse Now μόνο ελαφρώς λιγότερο» λέει στο BBC. Οι συνθήκες ήταν αδιανόητες. «Το συνεργείο γκρίνιαζε ασταμάτητα για τη ζέστη, την υγρασία, τα δωμάτια, τα κουνούπια» θυμάται. «Η λάσπη, που έφτανε μέχρι το γόνατο, ήταν αληθινή δοκιμασία».