Λάμψη αστέρων στις εξέδρες του ΗΠΑ-Τουρκία: Ο πανηγυρισμός από Μπραντ Πιτ και Έντουαρντ Νόρτον, ο ντι Κάπριο και ο Σκότι Πίπεν, δείτε βίντεο
ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026
Μπραντ Πιτ Λεονάρντο Ντι Κάπριο Σκότι Πίπεν ΗΠΑ Τουρκία Μουντιάλ Μουντιάλ 2026

Λάμψη αστέρων στις εξέδρες του ΗΠΑ-Τουρκία: Ο πανηγυρισμός από Μπραντ Πιτ και Έντουαρντ Νόρτον, ο ντι Κάπριο και ο Σκότι Πίπεν, δείτε βίντεο

Το θέαμα τους αποζημίωσε με τις δύο ομάδες να πετυχαίνουν πέντε γκολ και τις ΗΠΑ να γνωρίζουν «γλυκιά» ήττα (3-2) καθώς εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Λάμψη αστέρων στις εξέδρες του ΗΠΑ-Τουρκία: Ο πανηγυρισμός από Μπραντ Πιτ και Έντουαρντ Νόρτον, ο ντι Κάπριο και ο Σκότι Πίπεν, δείτε βίντεο
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Αρκετοί ήταν οι επώνυμοι και διάσημοι από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού που βρέθηκαν στο γήπεδο του λος Άντζελες για να δουν από κοντά τον αγώνα των ΗΠΑ με την Τουρκία για το Μουντιάλ 2026.

Το θέαμα τους αποζημίωσε με τις δύο ομάδες να πετυχαίνουν πέντε γκολ και τις ΗΠΑ να γνωρίζουν «γλυκιά» ήττα (3-2) καθώς εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι κάμερες «έπιασαν» στις εξέδρες, μεταξύ άλλων, τον Μπραντ Πιτ μαζί με τον Έντουαρντ Νόρτον τον παλαίμαχο σταρ του ΝΒΑ, Σκότι Πίπεν, και τον Λεονάρντο ντι Κάπριο

Ο τελευταίος μάλιστα πανηγύρισε με την ψυχή του το πρώτο γκολ των ΗΠΑ που σημειώθηκε μόλις στο 2ο λεπτό του αγώνα.

Ο πανηγυρισμός από Μπραντ Πιτ και Έντουαρντ Νόρτον



Ο Λεονάρντο ντι Κάπριο



Ο Σκότι Πίπεν

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