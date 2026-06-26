Λάμψη αστέρων στις εξέδρες του ΗΠΑ-Τουρκία: Ο πανηγυρισμός από Μπραντ Πιτ και Έντουαρντ Νόρτον, ο ντι Κάπριο και ο Σκότι Πίπεν, δείτε βίντεο

Το θέαμα τους αποζημίωσε με τις δύο ομάδες να πετυχαίνουν πέντε γκολ και τις ΗΠΑ να γνωρίζουν «γλυκιά» ήττα (3-2) καθώς εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου