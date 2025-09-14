Το συγκλονιστικό βίντεο με τον δακρυσμένο  Αντετοκούνμπο να έχει την ελληνική σημαία στην πλάτη

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τα έδωσε όλα στο παρκέ και λύγισε από τη συγκίνηση, μετά το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε με την Εθνική στο EuroBasket 2025. Η Ελλάδα επικράτησε της Φινλανδίας και ο Greek Freak ξέσπασε μετά το τέλος.Ο Αντετοκούνμπο πήρε την ελληνική σημαία στην πλάτη του και μόλις αντιλήφθηκε το μέγεθος αυτού που πέτυχε, έκλαψε σε μία γωνία, μαζί με τα αδέρφια του.Μάλιστα ο Θανάσης Αντετοκούνμπο βρέθηκε δίπλα του και του είπε «για αυτόν, για αυτόν», αναφερόμενος φυσικά στον πατέρα τους, Τσαρλς που έφυγε από τη ζωή το 2017, σε ηλικία 53 ετών.

