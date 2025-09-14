Το συγκλονιστικό βίντεο με τον δακρυσμένο  Αντετοκούνμπο να έχει την ελληνική σημαία στην πλάτη
EUROBASKET 2025
Eurobasket 2025 Γιάννης Αντετοκούνμπο Eurobasket Εθνική Μπάσκετ

Το συγκλονιστικό βίντεο με τον δακρυσμένο  Αντετοκούνμπο να έχει την ελληνική σημαία στην πλάτη

Αυτό το μετάλλιο το ήθελε όσο τίποτα άλλο και όταν ο μικρός τελικός τελείωσε, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο λύγισε έχοντας αγκαλιά του την γαλανόλευκη

Το συγκλονιστικό βίντεο με τον δακρυσμένο  Αντετοκούνμπο να έχει την ελληνική σημαία στην πλάτη
5 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τα έδωσε όλα στο παρκέ και λύγισε από τη συγκίνηση, μετά το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε με την Εθνική στο EuroBasket 2025. Η Ελλάδα επικράτησε της Φινλανδίας και ο Greek Freak ξέσπασε μετά το τέλος.

Ο Αντετοκούνμπο πήρε την ελληνική σημαία στην πλάτη του και μόλις αντιλήφθηκε το μέγεθος αυτού που πέτυχε, έκλαψε σε μία γωνία, μαζί με τα αδέρφια του.

Μάλιστα ο Θανάσης Αντετοκούνμπο βρέθηκε δίπλα του και του είπε «για αυτόν, για αυτόν», αναφερόμενος φυσικά στον πατέρα τους, Τσαρλς που έφυγε από τη ζωή το 2017, σε ηλικία 53 ετών.

Πηγή:www.gazzetta.gr


Ειδήσεις σήμερα:

Μνημόσυνο για τη Λένα Σαμαρά - Οικογένεια και φίλοι βρέθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο, δείτε βίντεο

Συνελήφθη ο μουσικός Γιάννης Μάλαμας για επίθεση σε αστυνομικό

Ποιοι «άκουσαν» τα μέτρα Μητσοτάκη: Διπλό γκάλοπ της Marc πριν και μετά τη ΔΕΘ - Πήρε 1,7 μονάδες η ΝΔ και πήγε στο 31%

5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network