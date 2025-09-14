Το συγκλονιστικό βίντεο με τον δακρυσμένο Αντετοκούνμπο να έχει την ελληνική σημαία στην πλάτη
Αυτό το μετάλλιο το ήθελε όσο τίποτα άλλο και όταν ο μικρός τελικός τελείωσε, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο λύγισε έχοντας αγκαλιά του την γαλανόλευκη
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τα έδωσε όλα στο παρκέ και λύγισε από τη συγκίνηση, μετά το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε με την Εθνική στο EuroBasket 2025. Η Ελλάδα επικράτησε της Φινλανδίας και ο Greek Freak ξέσπασε μετά το τέλος.
Ο Αντετοκούνμπο πήρε την ελληνική σημαία στην πλάτη του και μόλις αντιλήφθηκε το μέγεθος αυτού που πέτυχε, έκλαψε σε μία γωνία, μαζί με τα αδέρφια του.
Μάλιστα ο Θανάσης Αντετοκούνμπο βρέθηκε δίπλα του και του είπε «για αυτόν, για αυτόν», αναφερόμενος φυσικά στον πατέρα τους, Τσαρλς που έφυγε από τη ζωή το 2017, σε ηλικία 53 ετών.
Πηγή:www.gazzetta.gr
ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ!— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 14, 2025
Ο ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΞΕΣΠΑΕΙ ΣΕ ΚΛΑΜΑΤΑ!#GREFIN #EuroBasket #MakeYourMark #PantaDipla #HellasBasketball pic.twitter.com/xnkon9ZlxO
