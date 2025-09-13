EuroBasket 2025, Ανάρτηση της τουρκικής ομοσπονδίας: «Χωρίς οίκτο»
EuroBasket 2025, Ανάρτηση της τουρκικής ομοσπονδίας: «Χωρίς οίκτο»

Η ανάρτηση της τουρκικής ομοσπονδίας για τη νίκη κόντρα στην Ελλάδα

Η Εθνική παραδόθηκε στην ανωτερότητα της Τουρκίας, γνωρίζοντας την ήττα με 68-94 και πλέον θα παλέψει κόντρα στη Φινλανδία (14/9, 17:00) για το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025. Από την άλλη η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης και θα παλέψει με την Γερμανία για το χρυσό το βράδυ της Κυριακής (14/9, 21:00).

Η τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ, μετά το τέλος του αγώνα έκανε μία ανάρτηση, χρησιμοποιώντας τη φωτογραφία με τον Τζέντι Όσμαν να κρεμιέται από την μπασκέτα, την ώρα που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάνει την προσευχή του πριν το τζάμπολ.

Η τουρκική ομοσπονδία δημοσίευσε το εν λόγω στιγμιότυπο γράφοντας «χωρίς οίκτο» αναφερόμενη στην επιβλητική νίκη της του Τουρκίας, ενώ η λεζάντα γράφει: «Η στιγμή που ο αρχηγός άνοιξε τα φτερά του».



