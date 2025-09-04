Eurobasket 2025: Πως ο Γιαμπουσέλε έφτιαξε το κομοψοτέχνημά του εναντίον της Πολωνίας

Κλείσιμο

Όλοι περίμεναν ότι ο Γάλλος φόργουορντ θα έκανε μια εμφάνση/statement στο FIBA ​​EuroBasket 2025. Ως αρχηγός είναι αυτός που πρέπει να ηγηθεί μιας νεανικής γαλλικής ομάδας γεμάτης φρέσκα πρόσωπα.Στα τρία πρώτα παιχνίδια στον Δ' Όμιλο, εναντίον του Βελγίου, της Σλοβενίας και του Ισραήλ, ο 29χρονος Γάλλος πρόσερε μόνο μια μικρή γεύση από την ηγετικότητα που του ζητήθηκε να βγάλει στο γήπεδο για την ομάδα του, για τους φιναλίστ του EuroBasket 2022.Το βράδυ της Τρίτης, εναντίον της διοργανώτριας ομάδας Πολωνίας, ο Γιαμπουσέλε έδωσε μια αξέχαστη παράσταση για να βοηθήσει τη Γαλλία να ανακάμψει μετά την ήττα από το Ισραήλ.Σημείωσε 36 πόντους, καταγράφοντας τόσο ρεκόρ καριέρας με την εθνική ομάδα ενώ είναι τρίτος στη λίστα με τους παίκτες που έχουν πετύχει τους περισσότερους πόντους που έχει πετύχει ένα Γάλλος με την Εθνική ομάδα σε Ευρωμπάσκετ. Βρίσκεται στην ίδια θέση με τους θρύλους Ερβ Ντουμπουισόν και Τόνι Πάρκερ.«Είχαμε μια συζήτηση για να προσπαθήσουμε να βάλουμε στο παιχνίδι της ομάδας λίγο περισσότερο. Ξέρω ότι είναι σημαντικό για μένα να είμαι aggressive όλη την ώρα. Για την ομάδα και τον εαυτό μου», είπε ο Γιαμπουσέλε μετά τη βραδιά καριέρας που είχε.«Προσπάθησα να βρω τον ρυθμό μου και να δώσω ενέργεια στα παιδιά, για να βεβαιωθώ ότι όλοι θα πάμε με τον ίδιο τρόπο. Απόψε πήγε με τον δικό μου τρόπο, αλλά αυτή η νίκη είναι για όλους. Όλοι έφεραν κάτι απόψε, ακόμα και στην άμυνα, και αυτή είναι μια ομαδική νίκη. Αυτή ήταν που χρειαζόμασταν».Ήταν πάντα ένας vocal ηγέτης, όπως είχε δείξει στους περσινούς Ολυμπιακούς Αγώνες σε μια ομάδα γεμάτη αστέρια. Αλλά τώρα είναι ο αρχηγός και οι συμπαίκτες του τον χρειάζονται για να δώσει το παράδειγμά του.«Είναι αστείο γιατί του είπα: "Πήγαινε να βάλεις πόντους. Μερικές φορές ακόμη και με εγωιστικό τρόπο, αλλά σε χρειαζόμαστε να είσαι aggressive και το γήπεδο θα είναι ανοιχτό για σένα", μοιράστηκε ο Ισάια Κορντινιέ μετά τη νίκη επί της Πολωνίας.