Eurobasket 2025: Πρώτη και καλύτερη η Τουρκία του Αταμάν, 95-90 τη Σερβία στο ντέρμπι του Α' ομίλου - Βίντεο
Ο σταρ της ομάδας του Αταμάν, Αλπερέν Σενγκούν έκανε «ματσάρα» με 28 πόντους απέναντι στον γίγαντα Γιόκιτς
Στο καλύτερο παιχνίδι του Eurobasket 2025 έως σήμερα, η Τουρκία επικράτησε της Σερβίας με 95-90 και τερμάτισε πρώτη και αήττητη στον όμιλό της, με τον Άλπερεν Σένγκουν (28π., 13ριμπ., 8ασ.) να κάνει και πάλι πράγματα και θαύματα και να κερδίζει την τιτανομαχία με τον Γιόκιτς (22π., 9ριμπ., 4ασ.)!
Τουρκία – Σερβία: Το ματς
Το ντέρμπι του Α' Ομίλου ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς και όλο το ενδιαφέρον είχε εστιαστεί πάνω στην μεγάλη μονομαχία μεταξύ των Άλπερεν Σένγκουν και τον Νίκολα Γιόκιτς.
Σε πρώτη φάση η Τουρκία ήταν εκείνη που είχε το προβάδισμα και τα ηνία στο παιχνίδι, έχοντας προηγηθεί με 18-11 λίγο πριν από το τέλος του δεκαλέπτου (19-18).
Οι Σένγκουν και Όσμαν είχαν ξεχωρίσει, ενώ ο Γιόκιτς έδειχνε να έχει προβλήματα στο πρώτο κομμάτι του αγώνα.
Το ματς ωστόσο δικαιολόγησε τη... φήμη του και συνέχισε να είναι πραγματικό ντέρμπι και στην 2η περίοδο.
Το σκορ άλλαζε συνέχεια χέρια, με τον Σένγκουν να είχε προλάβει να γεμίσει την στατιστική του με 12 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ οι Λάρκιν (12π., 4/5τρ.) και Όσμαν (10π., 2/2δίπ., 2/3τρ.) τον ακολουθούσαν κατά πόδας.
Στον αντίποδα ο Μιλουτίνοφ είχε κάνει αισθητή την παρουσία του (5π., 2/3διπ., 1/1β., 3ριμπ.) ενώ πολύ καλή ήταν και η παρουσία των Γιόβιτς (7π.), Πετρούσεφ (7π.) και Γιόκιτς (8π., 5ριμπ., 2ασ.)
Outlet pass from Sengun finds Osmani on the break 💥#EuroBasket x @tbf 🇹🇷 pic.twitter.com/oYfMIDD0W2— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 3, 2025
Στο πρώτο μισό του αγώνα οι δύο ομάδες σούταραν με καλά ποσοστά, με τη Σερβία να είχε 13/17 δίποντα, ενώ η Τουρκία απειλούσε από την περιφέρεια με 9/16 τρίποντα, έχοντας 16 ασίστ για μόλις 3 λάθη, την ώρα που οι Σέρβοι είχαν αντίστοιχα 9 ασίστ για 3 λάθη.
Το ντέρμπι συνεχίστηκε και στην 3η περίοδο καθώς καμία από τις δύο ομάδες δεν μπορούσε να ξεφύγει στο σκορ, το οποίο άλλαζε συνεχώς χέρια.
Λάρκιν (19π.), Όσμαν (16π.) και Σένγκουν (20π., 8ριμπ., 7ασ.) συνέχιζαν απτόητοι από πλευράς Τουρκίας το τρίποντο κρεσέντο, ενώ στον αντίποδα «απαντούσε» η τριάδα των Γιόκιτς (15π,7ριμπ., 3ασ.), Πετρούσεφ (11π.) και Γιόβιτς (10π.).
Η ομάδα του Άταμαν προηγήθηκε με +6 (70-64) τρία λεπτά πριν από το τέλος της 3ης περιόδου η οποία έκλεισε στο 74-73.
Μια από τα ίδια και στην τελευταία περίοδο! Οι δύο ομάδες συνέχισαν να συμβαδίζουν στο σκορ, σ' ένα ματς πραγματική διαφήμιση του μπάσκετ και του Eurobasket.
Αν μη τι άλλο, τόσο η Τουρκία όσο και η Σερβία δικαιολογούσαν απόλυτα το αήττητο που είχαν έως και το μεταξύ τους ματς. Η Σερβία είχε καταφέρει να προηγηθεί με 84-88 στα 3:36 πριν από το τέλος του αγώνα.
Η Τουρκία απάντησε με 5-0 σερί για το 89-88 στα 2:10, δείγμα και του μεγάλου ντέρμπι στη Ρίγα. Έκτοτε η Τουρκία κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα με σούπερ Σένγκουν και να φτάσει στη νίκη διατηρώντας το αήττητο.
Τα δεκάλεπτα: 19-18, 46-49, 74-73, 95-90
