Eurobasket 2025: Πρώτη και καλύτερη η Τουρκία του Αταμάν, 95-90 τη Σερβία στο ντέρμπι του Α' ομίλου - Βίντεο

Στο πρώτο μισό του αγώνα οι δύο ομάδες σούταραν με καλά ποσοστά, με τη Σερβία να είχε 13/17 δίποντα, ενώ η Τουρκία απειλούσε από την περιφέρεια με 9/16 τρίποντα, έχοντας 16 ασίστ για μόλις 3 λάθη, την ώρα που οι Σέρβοι είχαν αντίστοιχα 9 ασίστ για 3 λάθη.Το ντέρμπι συνεχίστηκε και στην 3η περίοδο καθώς καμία από τις δύο ομάδες δεν μπορούσε να ξεφύγει στο σκορ, το οποίο άλλαζε συνεχώς χέρια.Λάρκιν (19π.), Όσμαν (16π.) και Σένγκουν (20π., 8ριμπ., 7ασ.) συνέχιζαν απτόητοι από πλευράς Τουρκίας το τρίποντο κρεσέντο, ενώ στον αντίποδα «απαντούσε» η τριάδα των Γιόκιτς (15π,7ριμπ., 3ασ.), Πετρούσεφ (11π.) και Γιόβιτς (10π.).Η ομάδα του Άταμαν προηγήθηκε με +6 (70-64) τρία λεπτά πριν από το τέλος της 3ης περιόδου η οποία έκλεισε στο 74-73.Μια από τα ίδια και στην τελευταία περίοδο! Οι δύο ομάδες συνέχισαν να συμβαδίζουν στο σκορ, σ' ένα ματς πραγματική διαφήμιση του μπάσκετ και του Eurobasket.Αν μη τι άλλο, τόσο η Τουρκία όσο και η Σερβία δικαιολογούσαν απόλυτα το αήττητο που είχαν έως και το μεταξύ τους ματς. Η Σερβία είχε καταφέρει να προηγηθεί με 84-88 στα 3:36 πριν από το τέλος του αγώνα.Η Τουρκία απάντησε με 5-0 σερί για το 89-88 στα 2:10, δείγμα και του μεγάλου ντέρμπι στη Ρίγα. Έκτοτε η Τουρκία κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα με σούπερ Σένγκουν και να φτάσει στη νίκη διατηρώντας το αήττητο.Τα δεκάλεπτα: 19-18, 46-49, 74-73, 95-90