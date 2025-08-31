Ντόρσεϊ για Γιάννη: «Είναι σαν τρένο που έρχεται κατά πάνω σου»
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μετά την επιβλητική νίκη της Ελλάδας απέναντι στην Γεωργία έκανε το δικό του ξεχωριστό σχόλιο για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
Η Εθνική έκανε το 3/3 στον όμιλο απέναντι στην Γεωργία και πλέον είναι το μεγάλο φαβορί για την πρωτιά.
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μίλησε μετά το τέλος του ματς και αναφέρθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, παρομοιάζοντας τον με τρένο που έρχεται κατά πάνω σου.
Αναλυτικά
«Ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι, είχαμε την ενέργεια να εστιάσουμε στις λεπτομέρειες γι αυτό δείξαμε πρόοδο και βάλαμε σουτ στην επίθεση σήμερα. Νομιζω ότι η άμυνά μας είναι καλή.
Τα ριμπάουντ είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να δώσουμε προσοχή. Αν το λύσουμε αυτό θα είμαστε και καλύτεροι επιθετικά.
Είμαστε καλά στα σουτ και πρέπει να συνεχίσουμε με αυτοπεποίθηση και την νοοτροπία να μην διστάσουμε αν έχουμε ένα καλό σουτ. Πρέπει να συνεχίσουμε να σουτάρουμε.
Το μπάσκετ είναι απλό. Για τον Γιάννη τι να πω… Είναι δυνατός! Όταν έρχεται κατά πάνω σου είναι σαν να έρχεται ένα τρένο πάνω σου. Τραβάει τρεις παίκτες πάνω του και το κάνει εύκολο για τους άλλους».
