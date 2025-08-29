Eurobasket 2025: Πρώτη νίκη για την Λετονία με κορυφαίο τον Πορζίνγκις, 72-70 την Εσθονία - Βίντεο

Την πρώτη νίκη της στο Eurobasket 2025πανηγύρισε η «οικοδέσποινα» του 1ου ομίλου, Λετονία, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της διοργάνωσης. Το σύνολο του Λούκα Μπάνκι κατάφερε με την... υπογραφή του σέντερ των Ατλάντα Χοκς, Κρίσταπς Πορζίνγκις, να κάμψει την αντίσταση της Εσθονίας, που παραμένει χωρίς νίκη, με το τελικό 72-70.









Μετά το 61-54, η Εσθονία έμεινε χωρίς σκορ μέχρι το τέλος του δεκαλέπτου (61-63), ενώ η ανομβρία συνεχίστηκε, καθώς οι Εσθονοί δεν βρήκαν συνολικά σκορ για 10 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα! Η Λετονία παρόλα αυτά δεν ξέφυγε, όμως πήρε το προβάδισμα με 61-66 (37'). Κάπου εκεί οι Εσθονοί έδειξαν και πάλι σφυγμό, όμως ο Πορζίνγκις βγήκε μπροστά και με μεγάλα καλάθια υπερασπίστηκε το προβάδισμα της ομάδας του, οδηγώντας την στη νίκη με 70-72.



Ο Πορζίνγκις τελείωσε τον αγώνα με 26 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ από την Εσθονία πάλεψαν οι Ματιας Τας και Αρτούρ Κόνοντσκουκ, οι οποίοι σημείωσαν από 13 πόντους.



Τα δεκάλεπτα: 21-17, 42-38, 61-63, 80-72

Οι συνθέσεις:

ΕΣΘΟΝΙΑ (Ράνουλα): Ντρελ 3 (1), Ραιέστε 7 (1), Τρέιερ 2, Τας 12, Βένε 7 (2), Χέρμετ 3 (1), Γιοέσαρ 5 (1), Ρίισμαα, Κόνοντσουκ 13 (2), Κουλαμάε 9.

ΛΕΤΟΝΙΑ (Μπάνκι): Μέγιερις, Πορζίνγκις 26, Ντάβις Μπέρτανς 6, Νταϊρίς Μπέρτανς 2, Σμιτς 7, Λόμαζς 9, Γκραζούλις 7 (1), Κούρουκς, Ζάγκαρς 8 (2), Ζόρικς 6 (2).











