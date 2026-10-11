Παναθηναϊκός: Πανζουρλισμός από τον κόσμο των πρασίνων έξω από το ξενοδοχείο της ομάδας πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, βίντεο και φωτογραφίες
Παναθηναϊκός: Πανζουρλισμός από τον κόσμο των πρασίνων έξω από το ξενοδοχείο της ομάδας πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, βίντεο και φωτογραφίες
O κόσμος απαίτησε από τους παίκτες του Παναθηναϊκού νίκη στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
Δεν μπορούν να περιμένουν τις ώρες να περάσουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, οι οποίοι νιώθουν αρκετά αισιόδοξοι για το αποψινό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (21:00-Magenta Sport League 1).
Περισσότεροι από 1500 αποφάσισαν να πάνε στο ξενοδοχείο που είχε καταλύσει η ομάδα ενόψει του μεγάλου αγώνα και να δώσουν ένα τελευταίο ψυχολογικό μπουστάρισμα στον Τζέικομπ Νίστρουπ και τους ποδοσφαιριστές του, οι οποίοι τρέχουν ένα σερί 7/7 στην Ελλάδα τη φετινή σεζόν.
Μόλις συγκεντρώθηκαν, ξεκίνησαν τα συνθήματα και άρχισαν να δημιουργούν μία καυτή ατμόσφαιρα για να «ζεστάνουν» τους παίκτες του «τριφυλλιού» λίγο πριν το μεγαλύτερο ντέρμπι του ελληνικού ποδοσφαίρου.
O κόσμος απαίτησε από τους παίκτες νίκη στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό!
Πηγή: www.gazzetta.gr
Περισσότεροι από 1500 αποφάσισαν να πάνε στο ξενοδοχείο που είχε καταλύσει η ομάδα ενόψει του μεγάλου αγώνα και να δώσουν ένα τελευταίο ψυχολογικό μπουστάρισμα στον Τζέικομπ Νίστρουπ και τους ποδοσφαιριστές του, οι οποίοι τρέχουν ένα σερί 7/7 στην Ελλάδα τη φετινή σεζόν.
🟢⚪️ Οπαδοί του Παναθηναϊκού έξω από το ξενοδοχείο της αποστολής https://t.co/oTETT8FNry— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 11, 2026
☘️ Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού δίνουν ώθηση στην ομάδα τους ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. #panathinaikos #olympiacos #eternalderby https://t.co/uO5Lo1pFdE— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 11, 2026
Μόλις συγκεντρώθηκαν, ξεκίνησαν τα συνθήματα και άρχισαν να δημιουργούν μία καυτή ατμόσφαιρα για να «ζεστάνουν» τους παίκτες του «τριφυλλιού» λίγο πριν το μεγαλύτερο ντέρμπι του ελληνικού ποδοσφαίρου.
O κόσμος απαίτησε από τους παίκτες νίκη στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό!
Πηγή: www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα