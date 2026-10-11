Στο Μενίδι Αιτωλοακαρνανίας η περισσότερη βροχή, στα 99 χιλιοστά: Ο χάρτης με τις περιοχές με τα μεγαλύτερα ύψη
Στο Μενίδι Αιτωλοακαρνανίας η περισσότερη βροχή, στα 99 χιλιοστά: Ο χάρτης με τις περιοχές με τα μεγαλύτερα ύψη
Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το μεγαλύτερο ύψος βροχόπτωσης έως τις 18:00 καταγράφηκε στο Μενίδι Αιτωλοακαρνανίας ενώ ακολουθεί η Πετάλεια και η Αχαράβη στην Κέρκυρα
Βροχές και καταιγίδες εκδηλώθηκαν την Κυριακή (11/10) σε πολλές περιοχές της χώρας με τα πιο σημαντικά ύψη βροχής να καταγράφονται στα βορειοδυτικά τμήματα.
Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το μεγαλύτερο ύψος βροχόπτωσης έως τις 18:00 καταγράφηκε στο Μενίδι Αιτωλοακαρνανίας με 99mm ενώ ακολουθεί η Πετάλεια και η Αχαράβη στην Κέρκυρα.
Αναλυτικά:
Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το μεγαλύτερο ύψος βροχόπτωσης έως τις 18:00 καταγράφηκε στο Μενίδι Αιτωλοακαρνανίας με 99mm ενώ ακολουθεί η Πετάλεια και η Αχαράβη στην Κέρκυρα.
Αναλυτικά:
- Μενίδι Αιτωλοακαρνανίας: 99 mm
- Πετάλεια Κέρκυρας: 69.6 mm
- Αχαράβη Κέρκυρας: 66 mm
- Πάπιγκο Ιωαννίνων: 61.6 mm
- Δερβίζιανα Ιωαννίνων: 59 mm
- Οξυά Καρδίτσας: 54 mm
- Ζίτσα Ιωαννίνων: 54 mm
- Πρέβεζα: 49.6 mm
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