Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Μίμης Θειόπουλος: Ο αδικημένος ηθοποιός και στιχουργός, κουμπάρος του Τόλη Βοσκόπουλου
Μίμης Θειόπουλος: Ο αδικημένος ηθοποιός και στιχουργός, κουμπάρος του Τόλη Βοσκόπουλου
Η θεατρική και κινηματογραφική καριέρα του - Η κουμπαριά με τον Τόλη Βοσκόπουλο, η ενασχόληση με τη στιχουργική και τα μεγάλα τραγούδια - Ο τραγικός θάνατος σε τροχαίο το 2010 και μια προσωπική μαρτυρία: ο Μίμης Θειόπουλος στο αναψυκτήριο «Άκρον» πριν από 35 και πλέον χρόνια
Ο τραγικός, πρόωρος και άδικος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη έκανε εκατοντάδες χιλιάδες Ελληνίδες και Έλληνες να ασχοληθούν ξανά με τα τραγούδια του. Ανάμεσά τους και ο υπογράφων.
Έτυχε να εμφανιστεί στις αναζητήσεις στο You Τube πρώτο, το τραγούδι: «Δύο Καρδιές». Ακούγοντας τη δεύτερη εξαιρετική εκτέλεση, του αξέχαστου Γιώργου Μαζωνάκη (η πρώτη ήταν βέβαια του μεγάλου Τόλη Βοσκόπουλου, το 1975) αναζήτησα (αν και ήμουν σχεδόν βέβαιος γι’ αυτούς) τους δημιουργούς του. Μουσική: Τέρης Ιερεμίας – Στίχοι: Μίμης Θειόπουλος. Ο Τέρης (Λευτέρης) Ιερεμίας γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1946. Τη δεκαετία του 1960 ήρθε στην Ελλάδα και έγινε μέλος των θρυλικών «Charms» παίζοντας πλήκτρα ( ήταν «πληκτράς» όπως λένε σήμερα οι μουσικοί…) και τραγουδώντας.
Το 1972 ξεκίνησε προσωπική καριέρα ως συνθέτης και τραγουδιστής, γράφοντας τραγούδια για μεγάλα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού. Τον Μίμη Θειόπουλο, τον γνώριζα ως ηθοποιό και εξαιρετικό στιχουργό. Κάνοντας μια αναζήτηση στο ίντερνετ διαπίστωσα ότι δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο αφιέρωμα σε έναν άνθρωπο που έγραψε τους στίχους δεκάδων τραγουδιών που έγιναν μεγάλες επιτυχίες και ακούγονται σήμερα, ενώ είχε και μια αξιόλογη καριέρα σαν ηθοποιός ερμηνεύοντας, κυρίως, δεύτερους ρόλους. Ούτε στη Βικιπαίδεια υπάρχει λήμμα για τον Μίμη Θειόπουλο. Νομίζω, ότι αξίζει να γραφτούν, έστω και με καθυστέρηση λίγα περισσότερα πράγματα για έναν εξαιρετικό ηθοποιό και σπουδαίο στιχουργό, που δεν έχει, μέχρι σήμερα, την αναγνώριση που έπρεπε.
Στον κινηματογράφο εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1954 στην ταινία «Γκολ στον έρωτα», στο ρόλο του Λελέ. Ακολούθησαν αρκετές ακόμα ταινίες: «Ο θείος από τον Καναδά» (1959), «Δράκουλας και σία» (1959), «Μερικοί το προτιμούν κρύο» (1962), «Ο αδελφός μου ο τροχονόμος» (1963), «Για την αγάπη του παιδιού μου» (1963), «Μαριχουάνα stop» (1971), « Ο Πούσκας των Πετραλώνων» (1972) κ.ά., ενώ τη δεκαετία του 1980 συμμετείχε σε μερικές από τις πιο γνωστές ταινίες του Γιάννη Δαλιανίδη: «Καμικάζι αγάπη μου» (1983), «Όταν οι ρόδες χορεύουν» (1984), «Έλα να αγαπηθούμε ντάρλινγκ» (1986). Τελευταία του εμφάνιση ήταν στη ταινία του Τάσου Μπουλμέτη: «Πολίτικη κουζίνα» (2003). Συμμετείχε επίσης σε δεκάδες βιντεοταινίες.
Έτυχε να εμφανιστεί στις αναζητήσεις στο You Τube πρώτο, το τραγούδι: «Δύο Καρδιές». Ακούγοντας τη δεύτερη εξαιρετική εκτέλεση, του αξέχαστου Γιώργου Μαζωνάκη (η πρώτη ήταν βέβαια του μεγάλου Τόλη Βοσκόπουλου, το 1975) αναζήτησα (αν και ήμουν σχεδόν βέβαιος γι’ αυτούς) τους δημιουργούς του. Μουσική: Τέρης Ιερεμίας – Στίχοι: Μίμης Θειόπουλος. Ο Τέρης (Λευτέρης) Ιερεμίας γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1946. Τη δεκαετία του 1960 ήρθε στην Ελλάδα και έγινε μέλος των θρυλικών «Charms» παίζοντας πλήκτρα ( ήταν «πληκτράς» όπως λένε σήμερα οι μουσικοί…) και τραγουδώντας.
Το 1972 ξεκίνησε προσωπική καριέρα ως συνθέτης και τραγουδιστής, γράφοντας τραγούδια για μεγάλα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού. Τον Μίμη Θειόπουλο, τον γνώριζα ως ηθοποιό και εξαιρετικό στιχουργό. Κάνοντας μια αναζήτηση στο ίντερνετ διαπίστωσα ότι δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο αφιέρωμα σε έναν άνθρωπο που έγραψε τους στίχους δεκάδων τραγουδιών που έγιναν μεγάλες επιτυχίες και ακούγονται σήμερα, ενώ είχε και μια αξιόλογη καριέρα σαν ηθοποιός ερμηνεύοντας, κυρίως, δεύτερους ρόλους. Ούτε στη Βικιπαίδεια υπάρχει λήμμα για τον Μίμη Θειόπουλο. Νομίζω, ότι αξίζει να γραφτούν, έστω και με καθυστέρηση λίγα περισσότερα πράγματα για έναν εξαιρετικό ηθοποιό και σπουδαίο στιχουργό, που δεν έχει, μέχρι σήμερα, την αναγνώριση που έπρεπε.
Μίμης Θειόπουλος (1927 – 2010): ο ηθοποιός:Ο Μίμης (Δημήτρης) Θειόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12 Απριλίου 1927. Πρωτοεμφανίστηκε στη σκηνή το 1953 παίρνοντας άδεια ως εξαιρετικό ταλέντο. Στις 14-1-1959 έγινε μέλος του Σ. Ε. Η. Από τότε εμφανίστηκε σε όλα τα είδη του μουσικού θεάτρου: οπερέτα, επιθεώρηση, μιούζικαλ, βαριετέ κ.ά. Αρχικά συμμετείχε σε μικρούς περιοδεύοντες θιάσους, τα θρυλικά μπουλούκια και στη συνέχεια συμμετείχε σε παραστάσεις στα μεγαλύτερα αθηναϊκά θέατρα της εποχής. Μερικές από αυτές «Αυτοκρατορικές βιολέτες» (1962 – 63, οπερέτα στο «Δημοτικό θέατρο Πειραιώς»), «Σαμπάνια και ρετσίνα», «Απόψε διασκεδάζουμε», «Κι εφέτος διασκεδάζουμε», «Ο Λήσταρχος Νταβέλης», «Τραγούδα θεατρίνε» κ.α. Συμμετείχε επίσης στα μιούζικαλ του Γιάννη Δαλιανίδη: «Εραστές του ονείρου», «Μαριχουάνα stop», «Γιεγιέδες και μπουζούκια». Η τελευταία του θεατρική εμφάνιση έγινε το 1997 στο «Θέατρο Ελπίδας» της Έλενας Τσαλδάρη, στο έργο του Ζορζ Ονέ: «Ο Αρχισιδηρουργός» (ΠΗΓΗ: Θεόδωρος Έξαρχος, «ΕΛΛΗΝΕΣ ΗΘΟΠΟΙΟΙ Η ΓΕΝΙΑ ΜΑΣ, Εκδόσεις «Δωδώνη», Αθήνα – Γιάννενα, 2000).
Στον κινηματογράφο εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1954 στην ταινία «Γκολ στον έρωτα», στο ρόλο του Λελέ. Ακολούθησαν αρκετές ακόμα ταινίες: «Ο θείος από τον Καναδά» (1959), «Δράκουλας και σία» (1959), «Μερικοί το προτιμούν κρύο» (1962), «Ο αδελφός μου ο τροχονόμος» (1963), «Για την αγάπη του παιδιού μου» (1963), «Μαριχουάνα stop» (1971), « Ο Πούσκας των Πετραλώνων» (1972) κ.ά., ενώ τη δεκαετία του 1980 συμμετείχε σε μερικές από τις πιο γνωστές ταινίες του Γιάννη Δαλιανίδη: «Καμικάζι αγάπη μου» (1983), «Όταν οι ρόδες χορεύουν» (1984), «Έλα να αγαπηθούμε ντάρλινγκ» (1986). Τελευταία του εμφάνιση ήταν στη ταινία του Τάσου Μπουλμέτη: «Πολίτικη κουζίνα» (2003). Συμμετείχε επίσης σε δεκάδες βιντεοταινίες.
Μίμης Θειόπουλος: ο στιχουργόςΟ Μίμης Θειόπουλος είχε στενή φιλική σχέση με τον μεγάλο Τόλη Βοσκόπουλο, που ξεκίνησε την καριέρα του ως ηθοποιός και μουσικός. Το 1960 έγινε κουμπάρος του, στον πρώτο γάμο του Βοσκόπουλου, με την ηθοποιό Στέλλα Στρατηγού. Από τη φιλία αυτή και το ταλέντο προέκυψε και η μουσική συνεργασία τους. Το 1967, ο Θειόπουλος έγραψε τους στίχους στο τραγούδι: «Αναμνήσεις» (Μουσική: Τόλης Βοσκόπουλος), που ερμήνευσε η Δούκισσα και το 1969 ο ίδιος ο Βοσκόπουλος στο πρώτο ομότιτλο του L. P.(«Αναμνήσεις»). Στο ίδιο άλμπουμ υπάρχει το τραγούδι «Μελαγχολία» (Τ. Βοσκόπουλος- Μ. Θειόπουλος), ένα έξοχο ντουέτο του Βοσκόπουλου με τη Δούκισσα. Το 1969, ο Θειόπουλος έγραψε τους στίχους και ο Μιχάλης Μενιδιάτης τη μουσική, του τραγουδιού «Ένα Τεφαρίκι». Το ερμήνευσε ο ίδιος ο Μενιδιάτης. Το «Τεφαρίκι» έγινε μεγάλη επιτυχία, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στις χώρες της Μ. Ανατολής και της Αραβίας, όπου διασκευάστηκε. Το 1971, το δίδυμο Βοσκόπουλου – Θειόπουλου γράφει το τραγούδι «Αγόρι μου» που ερμήνευσε η Τζένη Βάνου. Το 1973 ο Βοσκόπουλος παντρεύτηκε τη Μαρινέλλα και το 1974 κυκλοφορούν το L. P. «Εσύ και εγώ». Τους στίχους του ομότιτλου τραγουδιού, γνωστού και με το τίτλο: «Τα λόγια είναι περιττά», έχει γράψει ο Μίμης Θειόπουλος.
Ο μεγάλος Στράτος Διονυσίου είχε τη γνωστή περιπέτεια που τον οδήγησε στη φυλακή, από τα τέλη του Μαΐου του 1975 ως και τον Απρίλιο του 1976. Εκείνος που τον στήριξε περισσότερο ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος. Το 1977 έγραψε μαζί με τον Μίμη Θειόπουλο, το τεράστιο σουξέ: «Αποκοιμήθηκα». Ο Στράτος αρχικά δεν ήθελε να το ερμηνεύσει. Τελικά δέχτηκε. Το τραγούδι γνώρισε μεγάλη επιτυχία και σήμανε για τα καλά την επιστροφή του στο μουσικό προσκήνιο. Άλλα τραγούδια του Μ. Θειόπουλου που έγιναν επιτυχίες ήταν τα: «Δεν θα κοιμηθείς», «Είναι κάτι τέτοιες νύχτες» (Μουσική – Ερμηνεία και στα δύο: Τόλης Βοσκόπουλος), «Μα αύριο κύριε» (Μουσική: Τόλης Βοσκόπουλος, Ερμηνεία: Τζένη Βάνου ), «Παίξε στο σαντούρι», «Πριν χαθεί το όνειρο μας», «Ρώτησε να μάθεις» (Μουσική – Ερμηνεία και στα τρία τραγούδια, του Τόλη Βοσκόπουλου), «Το σοκάκι καίγεται» (Νίκος Ιγνατιάδης – Λάκης Αλεξάνδρου) κ.ά. Εκτός από τον Τόλη Βοσκόπουλο, ο Θειόπουλος συνεργάστηκε και με άλλους συνθέτες: Γιώργος Ζαμπέτας, Γιώργος Χατζηνάσιος, Γιώργος Κατσαρός, Τέρης Ιερεμίας, Σπύρος Παπαβασιλείου, Κώστας Χατζής κ.ά., ενώ τραγούδια του ερμήνευσαν και οι: Σταμάτης Κόκοτας, Χριστιάνα, Δημήτρης Κοντολάζος, Γιάννης Καλαντζής, Νίκος Νομικός κ.ά.
Ο Μίμης Θειόπουλος στο «ΑΚΡΟΝ» της ΛένορμανΤη δεκαετία του 1980 στο αναψυκτήριο «ΑΚΡΟΝ» του Γιάννη Μπουρνέλη, στην οδό Λένορμαν στον Κολωνό, τουλάχιστον έξι μέρες την εβδομάδα, συχνά και σε διπλές παραστάσεις εμφανίζονταν όλα τα μεγάλα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, αλλά και ανερχόμενοι τραγουδιστές και ταλαντούχες τραγουδίστριες (εκεί π.χ. είχα δει για πρώτη φορά τον Σταμάτη Γονίδη και τη Χριστίνα Μαραγκόζη, το 1989, αν δεν κάνω λάθος). Εκτός από τα τραγούδια, το πρόγραμμα περιελάμβανε και κωμικά σκετσάκια με τον Γ. Μπουρνέλη και 3 – 4 ακόμα ηθοποιούς. Μόνιμα συμμετείχε σε αυτά, ο Μίμης Θειόπουλος, 60 ετών περίπου τότε. Δεν είχα άμεση επαφή μαζί του, αλλά έδειχνε ότι σεβόταν το ρόλο του, ακόμα και σ’ αυτά τα σκετσάκια. Είχε δε, μια ευγενική φυσιογνωμία και γενικότερα έδινε την εντύπωση ενός πολύ καλού ανθρώπου. Ο Μίμης Θειόπουλος σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στις 8 Απριλίου 2010, όταν παρασύρθηκε από μηχανή…
Ευχαριστώ θερμά τον καλό μου φίλο Γιάννη για τη βοήθεια του.
ΥΓ. Επειδή με αφορμή τη διαμάχη Βίσση – Καρβέλα διάβασα πολλά άστοχα σχόλια για τα πνευματικά δικαιώματα, αυτά καθορίζονται και τώρα, από τον νόμο 2121/ 93 που είναι σαφής: "Διάρκεια Προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων: Ισχύει για όλη τη ζωή του δημιουργού, συν 70 χρόνια μετά τον θάνατό του (υπολογιζόμενα από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους).
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα