Μίμης Θειόπουλος: Ο αδικημένος ηθοποιός και στιχουργός, κουμπάρος του Τόλη Βοσκόπουλου

Μίμης Θειόπουλος: ο στιχουργός

Β. Σειληνός, Ζ. Λάσκαρη, Μ. Θειόπουλος και Μ.Ιωαννίδου

Το θρυλικό ΑΚΡΟΝ

Ο Μίμης Θειόπουλος στο «ΑΚΡΟΝ» της Λένορμαν

Ο Μίμης Θειόπουλος είχε στενή φιλική σχέση με τον μεγάλο Τόλη Βοσκόπουλο, που ξεκίνησε την καριέρα του ως ηθοποιός και μουσικός. Το 1960 έγινε κουμπάρος του, στον πρώτο γάμο του Βοσκόπουλου, με την ηθοποιό Στέλλα Στρατηγού. Από τη φιλία αυτή και το ταλέντο προέκυψε και η μουσική συνεργασία τους. Το 1967, ο Θειόπουλος έγραψε τους στίχους στο τραγούδι: «Αναμνήσεις» (Μουσική: Τόλης Βοσκόπουλος), που ερμήνευσε η Δούκισσα και το 1969 ο ίδιος ο Βοσκόπουλος στο πρώτο ομότιτλο του L. P.(«Αναμνήσεις»). Στο ίδιο άλμπουμ υπάρχει το τραγούδι «Μελαγχολία» (Τ. Βοσκόπουλος- Μ. Θειόπουλος), ένα έξοχο ντουέτο του Βοσκόπουλου με τη Δούκισσα. Το 1969, ο Θειόπουλος έγραψε τους στίχους και ο Μιχάλης Μενιδιάτης τη μουσική, του τραγουδιού «Ένα Τεφαρίκι». Το ερμήνευσε ο ίδιος ο Μενιδιάτης. Το «Τεφαρίκι» έγινε μεγάλη επιτυχία, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στις χώρες της Μ. Ανατολής και της Αραβίας, όπου διασκευάστηκε. Το 1971, το δίδυμο Βοσκόπουλου – Θειόπουλου γράφει το τραγούδι «Αγόρι μου» που ερμήνευσε η Τζένη Βάνου. Το 1973 ο Βοσκόπουλος παντρεύτηκε τη Μαρινέλλα και το 1974 κυκλοφορούν το L. P. «Εσύ και εγώ». Τους στίχους του ομότιτλου τραγουδιού, γνωστού και με το τίτλο: «Τα λόγια είναι περιττά», έχει γράψει ο Μίμης Θειόπουλος.Ο μεγάλος Στράτος Διονυσίου είχε τη γνωστή περιπέτεια που τον οδήγησε στη φυλακή, από τα τέλη του Μαΐου του 1975 ως και τον Απρίλιο του 1976. Εκείνος που τον στήριξε περισσότερο ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος. Το 1977 έγραψε μαζί με τον Μίμη Θειόπουλο, το τεράστιο σουξέ: «Αποκοιμήθηκα». Ο Στράτος αρχικά δεν ήθελε να το ερμηνεύσει. Τελικά δέχτηκε. Το τραγούδι γνώρισε μεγάλη επιτυχία και σήμανε για τα καλά την επιστροφή του στο μουσικό προσκήνιο. Άλλα τραγούδια του Μ. Θειόπουλου που έγιναν επιτυχίες ήταν τα: «Δεν θα κοιμηθείς», «Είναι κάτι τέτοιες νύχτες» (Μουσική – Ερμηνεία και στα δύο: Τόλης Βοσκόπουλος), «Μα αύριο κύριε» (Μουσική: Τόλης Βοσκόπουλος, Ερμηνεία: Τζένη Βάνου ), «Παίξε στο σαντούρι», «Πριν χαθεί το όνειρο μας», «Ρώτησε να μάθεις» (Μουσική – Ερμηνεία και στα τρία τραγούδια, του Τόλη Βοσκόπουλου), «Το σοκάκι καίγεται» (Νίκος Ιγνατιάδης – Λάκης Αλεξάνδρου) κ.ά. Εκτός από τον Τόλη Βοσκόπουλο, ο Θειόπουλος συνεργάστηκε και με άλλους συνθέτες: Γιώργος Ζαμπέτας, Γιώργος Χατζηνάσιος, Γιώργος Κατσαρός, Τέρης Ιερεμίας, Σπύρος Παπαβασιλείου, Κώστας Χατζής κ.ά., ενώ τραγούδια του ερμήνευσαν και οι: Σταμάτης Κόκοτας, Χριστιάνα, Δημήτρης Κοντολάζος, Γιάννης Καλαντζής, Νίκος Νομικός κ.ά.Τη δεκαετία του 1980 στο αναψυκτήριο «ΑΚΡΟΝ» του Γιάννη Μπουρνέλη, στην οδό Λένορμαν στον Κολωνό, τουλάχιστον έξι μέρες την εβδομάδα, συχνά και σε διπλές παραστάσεις εμφανίζονταν όλα τα μεγάλα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, αλλά και ανερχόμενοι τραγουδιστές και ταλαντούχες τραγουδίστριες (εκεί π.χ. είχα δει για πρώτη φορά τον Σταμάτη Γονίδη και τη Χριστίνα Μαραγκόζη, το 1989, αν δεν κάνω λάθος). Εκτός από τα τραγούδια, το πρόγραμμα περιελάμβανε και κωμικά σκετσάκια με τον Γ. Μπουρνέλη και 3 – 4 ακόμα ηθοποιούς. Μόνιμα συμμετείχε σε αυτά, ο Μίμης Θειόπουλος, 60 ετών περίπου τότε. Δεν είχα άμεση επαφή μαζί του, αλλά έδειχνε ότι σεβόταν το ρόλο του, ακόμα και σ’ αυτά τα σκετσάκια. Είχε δε, μια ευγενική φυσιογνωμία και γενικότερα έδινε την εντύπωση ενός πολύ καλού ανθρώπου. Ο Μίμης Θειόπουλος σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στις 8 Απριλίου 2010, όταν παρασύρθηκε από μηχανή…Ευχαριστώ θερμά τον καλό μου φίλο Γιάννη για τη βοήθεια του.ΥΓ. Επειδή με αφορμή τη διαμάχη Βίσση – Καρβέλα διάβασα πολλά άστοχα σχόλια για τα πνευματικά δικαιώματα, αυτά καθορίζονται και τώρα, από τον νόμο 2121/ 93 που είναι σαφής: "Διάρκεια Προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων: Ισχύει για όλη τη ζωή του δημιουργού, συν 70 χρόνια μετά τον θάνατό του (υπολογιζόμενα από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους).