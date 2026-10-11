Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Η Κόμο με βασικό τον Δουβίκα έκοψε με το 0-0 την πορεία της Ρόμα προς την κορυφή, βίντεο
Η Κόμο με βασικό τον Δουβίκα έκοψε με το 0-0 την πορεία της Ρόμα προς την κορυφή, βίντεο
Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός αγωνίστηκε σε όλο το παιχνίδι, στην εξάδα της βαθμολογίας στη Serie A ανέβηκαν οι γηπεδούχοι
Η Κόμο δε λύγισε ούτε από τη, μέχρι πρότινος πρωτοπόρο της Serie A, Ρόμα και με το 0-0 της έκοψε την πορεία προς την κορυφή.
Ο Σεσκ Φάμπρεγας έβαλε για ακόμα μια φορά στο βασικό σχήμα τον Τάσο Δουβίκα και ο Έλληνας επιθετικός τον αντάμειψε με αδιάκοπο τρέξιμο και πρέσινγκ στην άμυνα των Ρωμαίων.
Ο Δουβίκας έμεινε σε όλο το ματς στον αγωνιστικό χώρο και η Κόμο με την ισοπαλία ανέβηκε στην 6η θέση της βαθμολογίας με 11 βαθμούς.
Κομβικό σημείο για το ματς η αποβολή του Μάλεν στο 53' για μαρκάρισμα στον Καίκι. Η Ρόμα με την ισοπαλία αυτή έμεινε πλέον στη 2η θέση, δύο βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Ίντερ.
Στο 69' υπήρξε αναγκαστική αλλαγή διαιτητή, καθώς ο Φάμπρι που σφύριζε τον αγώνα μέχρι εκείνη την ώρα ένιωσε ενοχλήσεις στο γόνατο. Ζήτησε ο ίδιος να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου με τον Σιμόν Σότσα να παίρνει τη θέση του.
Ο Σεσκ Φάμπρεγας έβαλε για ακόμα μια φορά στο βασικό σχήμα τον Τάσο Δουβίκα και ο Έλληνας επιθετικός τον αντάμειψε με αδιάκοπο τρέξιμο και πρέσινγκ στην άμυνα των Ρωμαίων.
Ο Δουβίκας έμεινε σε όλο το ματς στον αγωνιστικό χώρο και η Κόμο με την ισοπαλία ανέβηκε στην 6η θέση της βαθμολογίας με 11 βαθμούς.
Κομβικό σημείο για το ματς η αποβολή του Μάλεν στο 53' για μαρκάρισμα στον Καίκι. Η Ρόμα με την ισοπαλία αυτή έμεινε πλέον στη 2η θέση, δύο βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Ίντερ.
Στο 69' υπήρξε αναγκαστική αλλαγή διαιτητή, καθώς ο Φάμπρι που σφύριζε τον αγώνα μέχρι εκείνη την ώρα ένιωσε ενοχλήσεις στο γόνατο. Ζήτησε ο ίδιος να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου με τον Σιμόν Σότσα να παίρνει τη θέση του.
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