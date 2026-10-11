Ερωτική συνεύρεση κατέληξε σε αιματηρό καβγά στη Θεσσαλονίκη, τρανς χτύπησε 21χρονο με τούβλο
ΕΛΛΑΔΑ
Αστυνομία Θεσσαλονίκη Καβγάς

Ερωτική συνεύρεση κατέληξε σε αιματηρό καβγά στη Θεσσαλονίκη, τρανς χτύπησε 21χρονο με τούβλο

Σε βάρος του 25χρονου ατόμου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη

Ερωτική συνεύρεση κατέληξε σε αιματηρό καβγά στη Θεσσαλονίκη, τρανς χτύπησε 21χρονο με τούβλο
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Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ νοσηλεύεται 21 ετών άντρας, από τη Σιέρα Λεόνε, μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην οδό Γιαννιτσών, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, προηγήθηκε διαπληκτισμός ανάμεσα στον παθόντα κι ενός 25χρονου τρανς ατόμου. Αφορμή φέρεται να στάθηκε διαφωνία σχετικά με τους όρους ερωτικής συνεύρεσης έναντι αμοιβής.

Κατά τη διάρκεια της έντασης, το 25χρονο άτομο φέρεται να χτύπησε τον αλλοδαπό στο κεφάλι με τούβλο, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας «Ζ», ενώ ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σε βάρος του 25χρονου ατόμου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη από το Αστυνομικό Τμήμα Αμπελοκήπων - Μενεμένης.
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