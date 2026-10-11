Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Ερωτική συνεύρεση κατέληξε σε αιματηρό καβγά στη Θεσσαλονίκη, τρανς χτύπησε 21χρονο με τούβλο
Ερωτική συνεύρεση κατέληξε σε αιματηρό καβγά στη Θεσσαλονίκη, τρανς χτύπησε 21χρονο με τούβλο
Σε βάρος του 25χρονου ατόμου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη
Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ νοσηλεύεται 21 ετών άντρας, από τη Σιέρα Λεόνε, μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην οδό Γιαννιτσών, στη δυτική Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, προηγήθηκε διαπληκτισμός ανάμεσα στον παθόντα κι ενός 25χρονου τρανς ατόμου. Αφορμή φέρεται να στάθηκε διαφωνία σχετικά με τους όρους ερωτικής συνεύρεσης έναντι αμοιβής.
Κατά τη διάρκεια της έντασης, το 25χρονο άτομο φέρεται να χτύπησε τον αλλοδαπό στο κεφάλι με τούβλο, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας «Ζ», ενώ ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Σε βάρος του 25χρονου ατόμου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη από το Αστυνομικό Τμήμα Αμπελοκήπων - Μενεμένης.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, προηγήθηκε διαπληκτισμός ανάμεσα στον παθόντα κι ενός 25χρονου τρανς ατόμου. Αφορμή φέρεται να στάθηκε διαφωνία σχετικά με τους όρους ερωτικής συνεύρεσης έναντι αμοιβής.
Κατά τη διάρκεια της έντασης, το 25χρονο άτομο φέρεται να χτύπησε τον αλλοδαπό στο κεφάλι με τούβλο, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας «Ζ», ενώ ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Σε βάρος του 25χρονου ατόμου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη από το Αστυνομικό Τμήμα Αμπελοκήπων - Μενεμένης.
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