Μουντιάλ 2026: Αυτά είναι τα ζευγάρια της φάσης των «16» που έχουν διαμορφωθεί ως τώρα
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Μουντιάλ 2026: Αυτά είναι τα ζευγάρια της φάσης των «16» που έχουν διαμορφωθεί ως τώρα

Το Σάββατο αρχίζει η επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου με το παιχνίδι του Καναδά με το Μαρόκο στο Χιούστον

Μουντιάλ 2026: Αυτά είναι τα ζευγάρια της φάσης των «16» που έχουν διαμορφωθεί ως τώρα
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Μετά από μια μακρά φάση ομίλων, το τελικό ταμπλό του Μουντιάλ 2026 μπήκε πλέον σε πλήρη εξέλιξη, με σπουδαία παιχνίδια και δραματικές προκρίσεις.

Η Αγγλία αν και τα... χρειάστηκε την Τετάρτη (1/7) κατάφερε να ανατρέψει το σκορ στον αγώνα της με το Κονγκό (2-1) χάρις στην κλάση και την εκτελεστική δεινότητα του Χάρι Κέιν και προκρίθηκε στους «16» της διοργάνωσης όπου θα αντιμετωπίσει το Μεξικό τα ξημερώματα της Δευτέρας (6/7, 03:00).

Λίγες ώρες αργότερα το Βέλγιο «γύρισε» απ’ την... κόλαση του αποκλεισμού και κατάφερε να περάσει τη Σενεγάλη με το τελικό 3-2 στις καθυστερήσεις της παράτασης, αν και μέχρι το 85’ έχανε με 0-2.

Τέλος, οι ΗΠΑ έβγαλαν... χαρακτήρα και «σκληρό μέταλλο» απέναντι στη Βοσνία/Ερζεγοβίνη και νίκησαν με 2-0 αν κι έπαιζαν με δέκα παίκτες απ’ το 63’ και θα αντιμετωπίσουν πλέον τους Βέλγους στη φάση των «16».


Η φάση των «16» του Μουντιάλ 2026

Το πλήρες πρόγραμμα της φάσης των «16» του Μουντιάλ 2026 (σε ώρα Ελλάδας):

Σάββατο 4 Ιουλίου

20:00: Καναδάς – Μαρόκο (Χιούστον)

Κυριακή 5 Ιουλίου

00:00: Παραγουάη – Γαλλία

23:00: Βραζιλία – Νορβηγία (Νέα Υόρκη)

Δευτέρα 6 Ιουλίου

Κλείσιμο
03:00: Μεξικό – Αγγλία (Μέξικο Σίτι)

22:00: Πορτογαλία ή Κροατία – Ισπανία ή Αυστρία (Ντάλας)

Τρίτη 7 Ιουλίου

03:00: ΗΠΑ – Βέλγιο (Σιάτλ)

19:00: Αργεντινή ή Πράσινο Ακρωτήρι – Αυστραλία ή Αίγυπτος (Ατλάντα)

23:00: Ελβετία ή Αλγερία – Κολομβία ή Γκάνα (Βανκούβερ)
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