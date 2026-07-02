Μέσα από έναν μεγάλο διαγωνισμό όπου δυο τυχεροί κερδίζουν δυο ολικές ανακαινίσεις μπάνιου συνολικής αξίας €30.000, η εταιρεία Κυπριώτης αναδεικνύει τη δύναμη του σωστού σχεδιασμού να μεταμορφώνει την καθημερινότητα στο σπίτι.
Μουντιάλ 2026: Αυτά είναι τα ζευγάρια της φάσης των «16» που έχουν διαμορφωθεί ως τώρα
Μουντιάλ 2026: Αυτά είναι τα ζευγάρια της φάσης των «16» που έχουν διαμορφωθεί ως τώρα
Το Σάββατο αρχίζει η επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου με το παιχνίδι του Καναδά με το Μαρόκο στο Χιούστον
Μετά από μια μακρά φάση ομίλων, το τελικό ταμπλό του Μουντιάλ 2026 μπήκε πλέον σε πλήρη εξέλιξη, με σπουδαία παιχνίδια και δραματικές προκρίσεις.
Η Αγγλία αν και τα... χρειάστηκε την Τετάρτη (1/7) κατάφερε να ανατρέψει το σκορ στον αγώνα της με το Κονγκό (2-1) χάρις στην κλάση και την εκτελεστική δεινότητα του Χάρι Κέιν και προκρίθηκε στους «16» της διοργάνωσης όπου θα αντιμετωπίσει το Μεξικό τα ξημερώματα της Δευτέρας (6/7, 03:00).
Λίγες ώρες αργότερα το Βέλγιο «γύρισε» απ’ την... κόλαση του αποκλεισμού και κατάφερε να περάσει τη Σενεγάλη με το τελικό 3-2 στις καθυστερήσεις της παράτασης, αν και μέχρι το 85’ έχανε με 0-2.
Τέλος, οι ΗΠΑ έβγαλαν... χαρακτήρα και «σκληρό μέταλλο» απέναντι στη Βοσνία/Ερζεγοβίνη και νίκησαν με 2-0 αν κι έπαιζαν με δέκα παίκτες απ’ το 63’ και θα αντιμετωπίσουν πλέον τους Βέλγους στη φάση των «16».
Το πλήρες πρόγραμμα της φάσης των «16» του Μουντιάλ 2026 (σε ώρα Ελλάδας):
Σάββατο 4 Ιουλίου
20:00: Καναδάς – Μαρόκο (Χιούστον)
Κυριακή 5 Ιουλίου
00:00: Παραγουάη – Γαλλία
23:00: Βραζιλία – Νορβηγία (Νέα Υόρκη)
Δευτέρα 6 Ιουλίου
03:00: Μεξικό – Αγγλία (Μέξικο Σίτι)
22:00: Πορτογαλία ή Κροατία – Ισπανία ή Αυστρία (Ντάλας)
Τρίτη 7 Ιουλίου
03:00: ΗΠΑ – Βέλγιο (Σιάτλ)
19:00: Αργεντινή ή Πράσινο Ακρωτήρι – Αυστραλία ή Αίγυπτος (Ατλάντα)
Η Αγγλία αν και τα... χρειάστηκε την Τετάρτη (1/7) κατάφερε να ανατρέψει το σκορ στον αγώνα της με το Κονγκό (2-1) χάρις στην κλάση και την εκτελεστική δεινότητα του Χάρι Κέιν και προκρίθηκε στους «16» της διοργάνωσης όπου θα αντιμετωπίσει το Μεξικό τα ξημερώματα της Δευτέρας (6/7, 03:00).
Λίγες ώρες αργότερα το Βέλγιο «γύρισε» απ’ την... κόλαση του αποκλεισμού και κατάφερε να περάσει τη Σενεγάλη με το τελικό 3-2 στις καθυστερήσεις της παράτασης, αν και μέχρι το 85’ έχανε με 0-2.
Τέλος, οι ΗΠΑ έβγαλαν... χαρακτήρα και «σκληρό μέταλλο» απέναντι στη Βοσνία/Ερζεγοβίνη και νίκησαν με 2-0 αν κι έπαιζαν με δέκα παίκτες απ’ το 63’ και θα αντιμετωπίσουν πλέον τους Βέλγους στη φάση των «16».
Το πλήρες πρόγραμμα της φάσης των «16» του Μουντιάλ 2026 (σε ώρα Ελλάδας):
Η φάση των «16» του Μουντιάλ 2026
Σάββατο 4 Ιουλίου
20:00: Καναδάς – Μαρόκο (Χιούστον)
Κυριακή 5 Ιουλίου
00:00: Παραγουάη – Γαλλία
23:00: Βραζιλία – Νορβηγία (Νέα Υόρκη)
Δευτέρα 6 Ιουλίου
03:00: Μεξικό – Αγγλία (Μέξικο Σίτι)
22:00: Πορτογαλία ή Κροατία – Ισπανία ή Αυστρία (Ντάλας)
Τρίτη 7 Ιουλίου
03:00: ΗΠΑ – Βέλγιο (Σιάτλ)
19:00: Αργεντινή ή Πράσινο Ακρωτήρι – Αυστραλία ή Αίγυπτος (Ατλάντα)
23:00: Ελβετία ή Αλγερία – Κολομβία ή Γκάνα (Βανκούβερ)
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα