«Ταβάνι» του Ολίσε… ο Πελέ (videos)

Πράγματα και θαύματα κάνει στο Μουντιάλ ο Μικαέλ Ολίσε, ο οποίος μετά τις δύο μαγικές ασίστ που έδωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε Εμπαπέ και Μπαρκολά, βρίσκεται μόλις μία μακριά από να ισοφαρίσει το ιστορικό ρεκόρ του Πελέ σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου