«Ταβάνι» του Ολίσε… ο Πελέ (videos)
SPORTS

«Ταβάνι» του Ολίσε… ο Πελέ (videos)

Πράγματα και θαύματα κάνει στο Μουντιάλ ο Μικαέλ Ολίσε, ο οποίος μετά τις δύο μαγικές ασίστ που έδωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε Εμπαπέ και Μπαρκολά, βρίσκεται μόλις μία μακριά από να ισοφαρίσει το ιστορικό ρεκόρ του Πελέ σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου

«Ταβάνι» του Ολίσε… ο Πελέ (videos)
Ο μέσος της Γαλλίας έφτασε τις 5 τελικές πάσες στο τρέχον τουρνουά, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία των «τρικολόρ». Στη νίκη με 3-0 επί της Σουηδίας για τη φάση των «32», μοίρασε δύο ασίστ, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό του στις πέντε.


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