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Ταρέμι κατά FIFΑ: Είναι σαν να μη θέλουν να περάσουμε στα νοκ άουτ
Ταρέμι κατά FIFΑ: Είναι σαν να μη θέλουν να περάσουμε στα νοκ άουτ
Ο Ιρανός ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού εξέφρασε παράπονα για την αντιμετώπιση που έχει η εθνική ομάδα της χώρας του από τις ΗΠΑ και την FIFA
Η εθνική ομάδα του Ιράν ολοκλήρωσε την πορεία της στον όμιλο του Μουντιάλ 2026 στην 3η θέση έχοντας 3 βαθμούς και θα περιμένει σε λίγες ώρες να μάθει εάν περάσει ως μια από τις καλύτερες τρίτες στους «32».
Ο σταρ της ομάδας και επιθετικός του Ολυμπιακού, Μεχντί Ταρέμι, μετά από το τελευταίο παιχνίδι με την Αίγυπτο, εξαπέλυσε «επίθεση» κατά της FIFA και των ΗΠΑ.
Ο Ταρέμι μάλιστα διερωτήθηκε εάν θέλουν την ομάδα του στα νοκ άουτ.
«Το φετινό Μουντιάλ είναι μία καταστροφή. Σαν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, δεν έχουν την αντιμετώπιση που μας αρμόζει. Αν η FIFA θεωρεί ότι όλο αυτό είναι δίκαιο, οκ. Για εμάς είναι άδικο. Δεν θέλει κανείς να μας βοηθήσει. Ποιος πρέπει να αλλάξει αυτή την κατάσταση; Εμείς; Η FIFA; Η Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Ειλικρινά δεν ξέρω.
Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ήρθε στα αποδυτήρια μας, μετά το πρώτο παιχνίδι με τη Νέα Ζηλανδία και μας είπε ότι θα λύσει όλα μας τα προβλήματα, αλλά δεν έκανε τίποτα. Είναι σαν να μη θέλουν να περάσουμε στα νοκ άουτ.
Παλεύουμε απέναντι σε όλους εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν ο κόσμος το θέλει, αλλά εμείς σε καμία περίπτωση. Αισθάνομαι πολύ λυπημένος, αλλά έχω ακόμα την ελπίδα ότι κάτι θα αλλάξει. Πάντα δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Παίζουμε για τους ανθρώπους μας και θέλουμε να είναι χαρούμενοι.
Θέλουμε να στείλουμε μήνυμα ειρήνης σε όλο τον κόσμο, αλλά δεν υπάρχει ειρήνη προς εμάς από τους άλλους», είπε ο Μεχντί Ταρέμι.
Ο σταρ της ομάδας και επιθετικός του Ολυμπιακού, Μεχντί Ταρέμι, μετά από το τελευταίο παιχνίδι με την Αίγυπτο, εξαπέλυσε «επίθεση» κατά της FIFA και των ΗΠΑ.
Ο Ταρέμι μάλιστα διερωτήθηκε εάν θέλουν την ομάδα του στα νοκ άουτ.
🚨🇮🇷 BREAKING — Taremi Slams FIFA:— Pamphlets (@PamphletsY) June 27, 2026
“This World Cup Has Been A Disaster!” pic.twitter.com/shG0B22AbU
«Το φετινό Μουντιάλ είναι μία καταστροφή. Σαν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, δεν έχουν την αντιμετώπιση που μας αρμόζει. Αν η FIFA θεωρεί ότι όλο αυτό είναι δίκαιο, οκ. Για εμάς είναι άδικο. Δεν θέλει κανείς να μας βοηθήσει. Ποιος πρέπει να αλλάξει αυτή την κατάσταση; Εμείς; Η FIFA; Η Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής; Ειλικρινά δεν ξέρω.
Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ήρθε στα αποδυτήρια μας, μετά το πρώτο παιχνίδι με τη Νέα Ζηλανδία και μας είπε ότι θα λύσει όλα μας τα προβλήματα, αλλά δεν έκανε τίποτα. Είναι σαν να μη θέλουν να περάσουμε στα νοκ άουτ.
Παλεύουμε απέναντι σε όλους εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν ο κόσμος το θέλει, αλλά εμείς σε καμία περίπτωση. Αισθάνομαι πολύ λυπημένος, αλλά έχω ακόμα την ελπίδα ότι κάτι θα αλλάξει. Πάντα δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Παίζουμε για τους ανθρώπους μας και θέλουμε να είναι χαρούμενοι.
Θέλουμε να στείλουμε μήνυμα ειρήνης σε όλο τον κόσμο, αλλά δεν υπάρχει ειρήνη προς εμάς από τους άλλους», είπε ο Μεχντί Ταρέμι.
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