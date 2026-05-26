Roland Garros: Η εντυπωσιακή Μαρία Σάκκαρη νίκησε 2-0 την Λίντα Νόσκοβα και πέρασε στον 2ο γύρο
Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε δύσκολα με 2-0 (7-5, 7-6) της Τσέχας αντιπάλου της (Νο12 στον κόσμο) και στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει την Αμερικανίδα Κλερ Λιου
Αν και έκανε τα εύκολα, δύσκολα στο πρώτο σετ, αλλά και μία μεγάλη ανατροπή στο δεύτερο, η Μαρία Σάκκαρη κατάφερε να ξεκινήσει νικηφόρα την πορεία της στο Roland Garros...
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια (Νο 49 στην παγκόσμια κατάταξη) επιβλήθηκε της Τσέχας Λίντα Νόσκοβα (Νο 12 στον κόσμο) με 2-0 (7-5, 7-6), ύστερα από αγώνα που κράτησε μια ώρα και 53 λεπτά, και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του φημισμένου τουρνουά Grand Slam.
Εκεί η 30χρονη Σάκκαρη θα αναμετρηθεί με την 26χρονη Αμερικανίδα Κλερ Λιου (Νο 182 στην παγκόσμια κατάταξη), η οποία πέρασε από τα προκριματικά στο κυρίως ταμπλό. Η Λιου αντιμετώπισε στον α΄ γύρο τη Μογιούκα Ουτσιτζίμα από την Ιαπωνία, η οποία εγκατέλειψε στο τρίτο σετ, ενώ η Αμερικανίδα προηγείτο με 3-6, 6-0, 4-1.
Η Σάκκαρη έκανε μπρέικ με το... καλημέρα στο ματς και έφτασε να προηγηθεί 4-2 στο πρώτο σετ, ωστόσο η Τσέχα αντίπαλός της πήρε τα επόμενα τρία γκέιμ και πέρασε μπροστά με 5-4. Όμως, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ισοφάρισε σε 5-5, αμέσως μετά «έσπασε» το σερβίς της Νόσκοβα για το 6-5 και ακολούθως έκλεισε το σετ με 7-5.
Το δεύτερο σετ ξεκίνησε ξανά με μπρέικ για τη Σάκκαρη, ωστόσο η Νόσκοβα αντέδρασε άμεσα και «σπάζοντας» δύο φορές το σερβίς της Ελληνίδας πρωταθλήτριας προηγήθηκε 4-1 στο δεύτερο γκέιμ. Η Σάκκαρη μείωσε σε 4-2, αλλά η Νόσκοβα έκανε το 5-2, με αποτέλεσμα η Ελληνίδα πρωταθλήτρια να σερβίρει για να μείνει στο ματς.
Τελικά η Σάκκαρη κατάφερε να πάρει τα επόμενα τρία γκέιμ και να ισοφαρίσει σε 5-5. Η Νόσκοβα κράτησε το σερβίς της για το 6-5, αλλά η Σάκκαρη ισοφάρισε σε 6-6, με αποτέλεσμα το σετ να οδηγηθεί στο τάι μπρέικ. Εκεί η Τσέχα προηγήθηκε 1-0 και 3-2, αλλά η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πήρε στη συνέχεια πέντε διαδοχικούς πόντους και πανηγύρισε τη νίκη.
⚡️ @mariasakkari strikes!— wta (@WTA) May 26, 2026
Maria makes Round 2 by knocking out the No.12 seed 👊#RolandGarros pic.twitter.com/mHmBUCnaMz
