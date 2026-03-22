Αποθέωση από τον κόσμο για τους παίκτες της ΑΕΚ: «Πρωτάθλημα θα πάρουμε όλους θα τους τρελάνουμε»
Αποθέωση από τον κόσμο για τους παίκτες της ΑΕΚ: «Πρωτάθλημα θα πάρουμε όλους θα τους τρελάνουμε»

Η ΑΕΚ μπαίνει πρώτη στα playoffs και ο κόσμος της ΑΕΚ πανηγύρισε τη νίκη επί της Κηφισιάς και τις γκέλες του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ

Αποθέωση από τον κόσμο για τους παίκτες της ΑΕΚ: «Πρωτάθλημα θα πάρουμε όλους θα τους τρελάνουμε»
Η ΑΕΚ μπήκε στην 26η και τελευταία στροφή της κανονικής περιόδου της Stoiximan Super League 1 ως 3η και θα πάει ως 1η στα playoffs! 

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς κέρδισε 3-0 την Κηφισιά στη Νέα Φιλαδέλφεια ενώ την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 με την ΑΕΛ στο Καραϊσκάκη και ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε 2-1 από τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. 

Έτσι θα πάει στα playpoffs ως πρώτη, στο +2 από τον Ολυμπιακό και στο +3 από τον ΠΑΟΚ. Ο κόσμος της ΑΕΚ μετά το ματς αποθέωσε τους παίκτες και εκείνοι έσπευσαν να πανηγυρίσουν μαζί την πρωτιά. 

«Νάτοι, νάτοι οι πρωταθλητές» ακούστηκε αρχικά από τον κόσμο και στη συνέχεια το σύνθημα που κυριάρχησε ήταν το «πρωτάθλημα θα πάρουμε όλους θα τους τρελάνουμε».

Στο γήπεδο μπήκε μετά από το παιχνίδι και ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ και μοίραζε συγχαρητήρια ενώ έδωσε και ένα κίτρινο τριαντάφυλλο στον Μάρκο Νίκολιτς.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης: Πώς η κυκλική οικονομία γίνεται πράξη στον Όμιλο ΔΕΗ

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί θεμέλιο της στρατηγικής του Ομίλου ΔΕΗ. Σε ένα ενεργειακό περιβάλλον που μετασχηματίζεται με ταχύτητα, η υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων και η ενσωμάτωση αρχών κυκλικής οικονομίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο ενεργειακό σύστημα.

Η ανακύκλωση μπαταριών περνά σε μια νέα εποχή ευαισθητοποίησης - Το πρόγραμμα που απευθύνεται στον επιχειρηματικό κόσμο

Από τα 75.000 σημεία συλλογής μέχρι την ενημέρωση και την εκπαίδευση, η ΑΦΗΣ επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της ανακύκλωσης στην καθημερινότητά μας

