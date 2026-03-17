Φορτούνης για την πιθανή επιστροφή του στον Πειραιά: Το καλοκαίρι μένω ελεύθερος, προτεραιότητά μου ο Ολυμπιακός
O Κώστας Φορτούνης βρέθηκε στο ΣΕΦ για να δει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρ και πανηγύρισε την σπουδαία νίκη κόντρα στην πρωτοπόρο της Euroleague. 

Ο Έλληνας μέσος που παίζει στην Αλ Καλίτζ μίλησε στη NOVA και στον Απόστολο Λάμπο για τον μπασκετικό Ολυμπιακό αλλά και για την πιθανή επιστροφή του στον ποδοσφαιρικό το ερχόμενο καλοκαίρι. 

Οι δηλώσεις του Κώστα Φορτούνη

«Είμαι καλά. Είμαστε ασφαλείς. Είναι μια χαρά η χώρα. Συνεχίζεται το πρωτάθλημα. Στόχος ήταν η ομάδα να σωθεί. Το έχουμε καταφέρει με καλό ποδόσφαιρο. Όποια θέση πιο πάνω κατακτήσουμε είναι επιτυχία»

Για τον μπασκετικό Ολυμπιακό: «Όταν έρχομαι μου αρέσει να βρίσκομαι εδώ. Είναι πολύ καλός φέτος, με καλούς πάικτες και ρόστερ. Εύχομαι να πάνε όσο πιο ψηλά γίνεται».

Για τον Ολυμπιακό και πιθανή επιστροφή του: «Αυτή τη στιγμή είμαι σε μια ομάδα. Το καλοκαίρι μένω ελεύθερος οπότε θα συζητήσω με τις ομάδες και ο Ολυμπιακός είναι πάντα προτεραιότητα για εμένα. Το έχω πει αυτό. Ο Ολυμπιακός είναι τα πάντα. Θα ήταν το ιδανικό να αποσυρθώ εδώ».

Για την εμπειρία του στη Σαουδική Αραβία: «Μου πρόσφερε κάτι διαφορετικό. Το έζησα. Και θα είμαι ελεύθερος για να αποφασίσω και πάλι».
Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

