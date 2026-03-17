Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.
Φορτούνης για την πιθανή επιστροφή του στον Πειραιά: Το καλοκαίρι μένω ελεύθερος, προτεραιότητά μου ο Ολυμπιακός
Ο Κώστας Φορτούνης βρέθηκε στο ΣΕΦ για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρ και μίλησε για μπάσκετ αλλά και για την επόμενη ημέρα στην καριέρα του
O Κώστας Φορτούνης βρέθηκε στο ΣΕΦ για να δει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρ και πανηγύρισε την σπουδαία νίκη κόντρα στην πρωτοπόρο της Euroleague.
Ο Έλληνας μέσος που παίζει στην Αλ Καλίτζ μίλησε στη NOVA και στον Απόστολο Λάμπο για τον μπασκετικό Ολυμπιακό αλλά και για την πιθανή επιστροφή του στον ποδοσφαιρικό το ερχόμενο καλοκαίρι.
Δείτε ΕΔΩ τις δηλώσεις
Οι δηλώσεις του Κώστα Φορτούνη
«Είμαι καλά. Είμαστε ασφαλείς. Είναι μια χαρά η χώρα. Συνεχίζεται το πρωτάθλημα. Στόχος ήταν η ομάδα να σωθεί. Το έχουμε καταφέρει με καλό ποδόσφαιρο. Όποια θέση πιο πάνω κατακτήσουμε είναι επιτυχία»
Για τον μπασκετικό Ολυμπιακό: «Όταν έρχομαι μου αρέσει να βρίσκομαι εδώ. Είναι πολύ καλός φέτος, με καλούς πάικτες και ρόστερ. Εύχομαι να πάνε όσο πιο ψηλά γίνεται».
Για τον Ολυμπιακό και πιθανή επιστροφή του: «Αυτή τη στιγμή είμαι σε μια ομάδα. Το καλοκαίρι μένω ελεύθερος οπότε θα συζητήσω με τις ομάδες και ο Ολυμπιακός είναι πάντα προτεραιότητα για εμένα. Το έχω πει αυτό. Ο Ολυμπιακός είναι τα πάντα. Θα ήταν το ιδανικό να αποσυρθώ εδώ».
Για την εμπειρία του στη Σαουδική Αραβία: «Μου πρόσφερε κάτι διαφορετικό. Το έζησα. Και θα είμαι ελεύθερος για να αποφασίσω και πάλι».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα