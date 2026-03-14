Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το ΟΦΗ - Ολυμπιακός, η GBL και η Premier League

Γεμάτο το «μενού» των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με την έναρξη της 25ης αγωνιστικής της Super League και τη GBL.Στις 17:00, ο ΟΦΗ υποδέχεται στο Παγκρήτιο τον Ολυμπιακό, με το ματς να μεταδίδεται ζωντανά από το Cosmote Sport 1. Ακολουθεί το Πανσερραϊκός - Άρης στις 19:30, που θα μεταδοθεί live από το Nova Sports prime. Τέλος, στις 20:00 η αυλαία του πρωταθλήματος για σήμερα πέφτει με το ματς ανάμεσα σε ΑΕΛ Novibet και Αστέρα Aktor, το οποίο θα παρακολουθήσετε από το Cosmote Sport 2.Στο μπάσκετ, ξεκινά σήμερα η 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL με δύο αναμετρήσεις. Το Μαρούσι αντιμετωπίζει το Περιστέρι στις 16:00, με το ματς να μεταδίδεται από το EPT Sports 1. Την ίδια ώρα η Μύκονος θα τεθεί αντιμέτωπη με τον Προμηθέα Πατρών (ΕΡΤ2).Στην υπόλοιπη Ευρώπη, αρχίζει η 30η «στροφή» της Premier League με πέντε παιχνίδια. Ξεχωρίζουν το Άρσεναλ - Έβερτον (19:30, Nova Sports Premier League), το Τσέλσι - Νιούκαστλ (19:30, Nova Sports 2) και το Γουέστ Χαμ - Μάντσεστερ Σίτι (22:00, Νova Sports Premier League).Μαρούσι - Περιστέρι (16:00, EPT Sports 1)Μύκονος - Προμηθέας Πατρών (16:00, ΕΡΤ2)Ίντερ - Αταλάντα (16:00, Cosmote Sport 3)Μπάγερ Λεβερκούζεν - Μπάγερν Μονάχου (16:30, Νova Sports 3)ΟΦΗ - Ολυμπιακός (17:00, Cosmote Sport 1)Πανσερραϊκός - Άρης (19:30, Νova Sports prime)Τσέλσι - Νιούκαστλ (19:30, Νova Sports 2)Άρσεναλ - Έβερτον (19:30, Nova Sports Premier League)