Σεϊταρίδης: «Αν περάσει την Μπέτις ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει μια πορεία ανάλογη με του Ολυμπιακού στο Conference»

Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού υποστήριξε πως οι ομάδες που θα κληθεί να αντιμετωπίσουν οι πράσινοι αν περάσουν από τη Μπέτις δεν είναι απαγορευτικές για μία καλή πορεία στην Ευρώπη