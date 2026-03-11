Σεϊταρίδης: «Αν περάσει την Μπέτις ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει μια πορεία ανάλογη με του Ολυμπιακού στο Conference»
SPORTS
Παναθηναϊκός Γιούρκας Σεϊταρίδης Μπέτις Europa League

Σεϊταρίδης: «Αν περάσει την Μπέτις ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει μια πορεία ανάλογη με του Ολυμπιακού στο Conference»

Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού υποστήριξε πως οι ομάδες που θα κληθεί να αντιμετωπίσουν οι πράσινοι αν περάσουν από τη Μπέτις δεν είναι απαγορευτικές για μία καλή πορεία στην Ευρώπη

Σεϊταρίδης: «Αν περάσει την Μπέτις ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει μια πορεία ανάλογη με του Ολυμπιακού στο Conference»
9 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Πέμπτη (12/03, 19:45) την Μπέτις στο ΟΑΚΑ, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τη φάση των 16 του Europa League.

Σε δηλώσεις του στο ABC Sevilla, ο Γιούρκας Σεϊταρίδης εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία του τριφυλλιού στη διοργάνωση, σε περίπτωση που οι πράσινοι προκριθούν επί της Μπέτις.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιούρκας Σεϊταρίδης:

«Αν ο Παναθηναϊκός νικήσει την Μπέτις, μπορεί να έχει μια πορεία παρόμοια με εκείνη του Ολυμπιακού. Πώς ξεκίνησε ο Ολυμπιακός;

Συγγνώμη, από την Μπέτις, την Μπράγκα και τη Φερεντσβάρος, ποια είναι η πιο δύσκολη ομάδα; Γιατί λοιπόν να μην τα καταφέρει, αν ο Παναθηναϊκός περάσει στην επόμενη φάση;

Αν ξεπεράσουμε την Μπέτις, ως οπαδός του Παναθηναϊκού, δεν θα έλεγα ότι η σεζόν σώθηκε. Θα λέγαμε ότι είχαν μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη.

Η κατάκτηση του τροπαίου είναι ένα πράγμα, αλλά η καλή πορεία είναι κάτι άλλο. Αν είχαμε φτάσει στα προημιτελικά του Champions League, ίσως θα έλεγα ότι η σεζόν σώθηκε».
9 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης