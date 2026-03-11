Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Σεϊταρίδης: «Αν περάσει την Μπέτις ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει μια πορεία ανάλογη με του Ολυμπιακού στο Conference»
Σεϊταρίδης: «Αν περάσει την Μπέτις ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει μια πορεία ανάλογη με του Ολυμπιακού στο Conference»
Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού υποστήριξε πως οι ομάδες που θα κληθεί να αντιμετωπίσουν οι πράσινοι αν περάσουν από τη Μπέτις δεν είναι απαγορευτικές για μία καλή πορεία στην Ευρώπη
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Πέμπτη (12/03, 19:45) την Μπέτις στο ΟΑΚΑ, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τη φάση των 16 του Europa League.
Σε δηλώσεις του στο ABC Sevilla, ο Γιούρκας Σεϊταρίδης εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία του τριφυλλιού στη διοργάνωση, σε περίπτωση που οι πράσινοι προκριθούν επί της Μπέτις.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιούρκας Σεϊταρίδης:
«Αν ο Παναθηναϊκός νικήσει την Μπέτις, μπορεί να έχει μια πορεία παρόμοια με εκείνη του Ολυμπιακού. Πώς ξεκίνησε ο Ολυμπιακός;
Συγγνώμη, από την Μπέτις, την Μπράγκα και τη Φερεντσβάρος, ποια είναι η πιο δύσκολη ομάδα; Γιατί λοιπόν να μην τα καταφέρει, αν ο Παναθηναϊκός περάσει στην επόμενη φάση;
Αν ξεπεράσουμε την Μπέτις, ως οπαδός του Παναθηναϊκού, δεν θα έλεγα ότι η σεζόν σώθηκε. Θα λέγαμε ότι είχαν μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη.
Η κατάκτηση του τροπαίου είναι ένα πράγμα, αλλά η καλή πορεία είναι κάτι άλλο. Αν είχαμε φτάσει στα προημιτελικά του Champions League, ίσως θα έλεγα ότι η σεζόν σώθηκε».
Σε δηλώσεις του στο ABC Sevilla, ο Γιούρκας Σεϊταρίδης εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία του τριφυλλιού στη διοργάνωση, σε περίπτωση που οι πράσινοι προκριθούν επί της Μπέτις.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιούρκας Σεϊταρίδης:
«Αν ο Παναθηναϊκός νικήσει την Μπέτις, μπορεί να έχει μια πορεία παρόμοια με εκείνη του Ολυμπιακού. Πώς ξεκίνησε ο Ολυμπιακός;
Συγγνώμη, από την Μπέτις, την Μπράγκα και τη Φερεντσβάρος, ποια είναι η πιο δύσκολη ομάδα; Γιατί λοιπόν να μην τα καταφέρει, αν ο Παναθηναϊκός περάσει στην επόμενη φάση;
Αν ξεπεράσουμε την Μπέτις, ως οπαδός του Παναθηναϊκού, δεν θα έλεγα ότι η σεζόν σώθηκε. Θα λέγαμε ότι είχαν μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη.
Η κατάκτηση του τροπαίου είναι ένα πράγμα, αλλά η καλή πορεία είναι κάτι άλλο. Αν είχαμε φτάσει στα προημιτελικά του Champions League, ίσως θα έλεγα ότι η σεζόν σώθηκε».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα