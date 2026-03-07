Έργα στο δάσος, στήριξη στις κοινότητες και ιστορίες ανθρώπων που έμειναν, φρόντισαν, και επέμειναν όταν η φωτιά έσβησε
Επέστρεψε από το -11 το Περιστέρι και επικράτησε 82-74 του Πανιωνίου, βίντεο
Ο Πανιώνιος προηγήθηκε 46-35 αλλά δεν άντεξε και το Περιστέρι ελπίζει και σε 6αδα
Το Περιστέρι επέστρεψε από το -11 στο οποίο βρέθηκε στο πρώτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου και πέτυχε στο κλειστό γήπεδο «Ανδρέας Παπανδρέου» επί του Πανιωνίου με 82-74 την 9η νίκη του στην Stoiximan GBL της φετινής σεζόν.
Με τη νίκη τους οι «κυανοκίτρινοι» μπορούν να ελπίζουν για μια θέση στην πρώτη εξάδα της βαθμολογίας, ενώ πήραν μια ψυχολογική ώθηση για την συνέχεια της φετινής σεζόν.
Οι φιλοξενούμενοι κυριάρχησαν στο πρώτο ημίχρονο και με τρίποντο του Τζο Τόμασον λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους ξέφυγαν με διψήφια διαφορά (46-35).
Σε εκείνο το σημείο, ωστόσο, το Περιστέρι … αφυπνίστηκε, ανέβασε την πίεση στην άμυνα του και από την άμυνα βρήκε ρυθμό στην επίθεση. Απάντησε με τρία συνεχή τρίποντα στους «κυανέρυθρους», από τους Τζον Ιτούνας, Γουίλ Κάριους και Τάϊ Νίκολς και μείωσε στο καλάθι (46-44) στο 23’ της συνάντησης.
Με νέο σουτ έξω από τα 6,75 μέτρα του Ιτούνας, οι γηπεδούχοι πλησίασαν στον πόντο (50-49) και ο Ομάρ Πέιν τους έβαλε μπροστά σκορ (51-50) λίγο μετά το 25’ του ματς.
Με πέντε πόντους του Σι Τζέι Χάρις το Περιστέρι προηγήθηκε με 58-53 με 1’ και 31’’ να απομένουν για την λήξη της τρίτης περιόδου και με νέο τρίποντο αυτή την φορά από τον Κώστα Παπαδάκη ξέφυγε με 6 (61-55) 55’’ πριν την λήξη του δεκάλεπτου.
Τα δεκάλεπτα: 16-20, 35-43, 61-58, 82-74
