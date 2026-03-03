ΠΑΟΚ: Χωρίς Κένι και άλλους πέντε κόντρα στην Κηφισιά
Ο Άγγλος μπακ ξεκίνησε θεραπεία έχοντας αιμάτωμα στη φτέρνα - Παραμένουν στα πιτς Τάισον, Μεϊτέ, Παβλένκα, Πέλκας, Ντεσπόντοφ

Τυχερός στην ατυχία του στάθηκε ο Τζόντζο Κένι, ο οποίος αποχώρησε κουτσαίνοντας από τον αγώνα της περασμένης Κυριακής με τον Astera Aktor.

Ο Άγγλος μπακ του ΠΑΟΚ, όπως φάνηκε στη μαγνητική, έχει αιμάτωμα στη φτέρνα και όχι κάποιο διάστρεμμα, οπότε ξεκίνησε θεραπεία και λογικά θα είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή, αλλά είναι 100% εκτός αποστολής για το αυριανό ματς με την Κηφισιά στην Αθήνα.

Για την εξ αναβολής αναμέτρηση δεν υπολογίζονται επίσης και οι Τάισον, Μεϊτέ, Παβλένκα, Πέλκας, Ντεσπόντοφ με τον τελευταίο πάντως να μπαίνει σιγά, σιγά στο κανονικό πρόγραμμα.
