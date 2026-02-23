Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το Έβερτον - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Φιορεντίνα - Πίζα και τα άλλα ματς της ημέρας
SPORTS
Αθλητικές μεταδόσεις Premier League Καθαρά Δευτέρα

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το Έβερτον - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Φιορεντίνα - Πίζα και τα άλλα ματς της ημέρας

Λίγα, αλλά ικανοποιητικά παιχνίδια σήμερα στις αθλητικές μεταδόσεις

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το Έβερτον - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Φιορεντίνα - Πίζα και τα άλλα ματς της ημέρας
Καθαρά Δευτέρα σήμερα (23/02) και το αθλητικό μενού της ημέρας είναι αρκετά... λιτό τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.

Πιο συγκεκριμένα στις 19:30 η Φιορεντίνα υποδέχεται τη Πίζα (Cosmote Sport 1), στις 21:00 η Αλ Καντσιά την Αλ Έτιφακ (Cosmote Sport 9), στις 21:30 η Καντίθ την Ρεάλ Σοσιεδάδ Β (Nova Sports Start) και στις 21:45 η Μπολόνια την Ουντινέζε (Cosmote Sport 1).

Τέλος στις 22:00 η Έβερτον θα φιλοξενήσει την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Nova Sports Premier League), η Αλαβές την Χιρόνα (Nova Sports 1) και στις 22:15 η Φαμαλικάο την Κάζα Πία (Cosmote Sport 8).

Στο μπάσκετ και την Elite League οι Μαχητές Πειραματικού θα αναμετρηθούν με τη Χαλκίδα (16:30, ΕΡΤ2) και στο βόλεϊ γυναικών η Θέτις Βούλας με την ΑΕΚ (18:30, ERT Sports 1).


Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα

Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα 23 Φεβρουαρίου

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μοέζ Ετσαργκί – Τζοβάνι Μπέτσι Περικάρ Ντουμπάι

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νέες Ατρομήτου – ΠΑΟΚ Ποδόσφαιρο γυναικών

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD Σταν Βαβρίνκα – Μπέντζαμιν Χασάν Ντουμπάι

Κλείσιμο
16:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαχητές Πειραματικό – ΑΓΕ Χαλκίδα Elite League

17:00 COSMOTE SPORT 7 HD Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ – Τζιζέν Τσανγκ Ντουμπάι

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Θέτιδα Βούλας – ΑΕΚ Α1 Γυναικών Volley League

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Κουέντιν Άλις – Τζακ Ντρέιπερ Ντουμπάι

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Φιορεντίνα – Πίζα Serie A

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Καντσία – Αλ Έτιφακ Roshn Saudi League

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μπολόνια – Ουντινέζε Serie A

22:00 Novasports Premier League Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League

22:00 Novasports 1HD Αλαβές – Τζιρόνα La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γουόλσολ – ΜΚ Ντονς EFL League Two

22:15 COSMOTE SPORT 8 HD Φαμαλικάο – Κάζα Πία Liga Portugal

