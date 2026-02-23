Η Novibet διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διεθνή χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εταιρική κουλτούρα και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το Έβερτον - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Φιορεντίνα - Πίζα και τα άλλα ματς της ημέρας
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το Έβερτον - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Φιορεντίνα - Πίζα και τα άλλα ματς της ημέρας
Λίγα, αλλά ικανοποιητικά παιχνίδια σήμερα στις αθλητικές μεταδόσεις
Καθαρά Δευτέρα σήμερα (23/02) και το αθλητικό μενού της ημέρας είναι αρκετά... λιτό τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.
Πιο συγκεκριμένα στις 19:30 η Φιορεντίνα υποδέχεται τη Πίζα (Cosmote Sport 1), στις 21:00 η Αλ Καντσιά την Αλ Έτιφακ (Cosmote Sport 9), στις 21:30 η Καντίθ την Ρεάλ Σοσιεδάδ Β (Nova Sports Start) και στις 21:45 η Μπολόνια την Ουντινέζε (Cosmote Sport 1).
Τέλος στις 22:00 η Έβερτον θα φιλοξενήσει την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Nova Sports Premier League), η Αλαβές την Χιρόνα (Nova Sports 1) και στις 22:15 η Φαμαλικάο την Κάζα Πία (Cosmote Sport 8).
Στο μπάσκετ και την Elite League οι Μαχητές Πειραματικού θα αναμετρηθούν με τη Χαλκίδα (16:30, ΕΡΤ2) και στο βόλεϊ γυναικών η Θέτις Βούλας με την ΑΕΚ (18:30, ERT Sports 1).
Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα 23 Φεβρουαρίου
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μοέζ Ετσαργκί – Τζοβάνι Μπέτσι Περικάρ Ντουμπάι
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νέες Ατρομήτου – ΠΑΟΚ Ποδόσφαιρο γυναικών
14:00 COSMOTE SPORT 6 HD Σταν Βαβρίνκα – Μπέντζαμιν Χασάν Ντουμπάι
16:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαχητές Πειραματικό – ΑΓΕ Χαλκίδα Elite League
17:00 COSMOTE SPORT 7 HD Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ – Τζιζέν Τσανγκ Ντουμπάι
18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Θέτιδα Βούλας – ΑΕΚ Α1 Γυναικών Volley League
19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Κουέντιν Άλις – Τζακ Ντρέιπερ Ντουμπάι
Πιο συγκεκριμένα στις 19:30 η Φιορεντίνα υποδέχεται τη Πίζα (Cosmote Sport 1), στις 21:00 η Αλ Καντσιά την Αλ Έτιφακ (Cosmote Sport 9), στις 21:30 η Καντίθ την Ρεάλ Σοσιεδάδ Β (Nova Sports Start) και στις 21:45 η Μπολόνια την Ουντινέζε (Cosmote Sport 1).
Τέλος στις 22:00 η Έβερτον θα φιλοξενήσει την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Nova Sports Premier League), η Αλαβές την Χιρόνα (Nova Sports 1) και στις 22:15 η Φαμαλικάο την Κάζα Πία (Cosmote Sport 8).
Στο μπάσκετ και την Elite League οι Μαχητές Πειραματικού θα αναμετρηθούν με τη Χαλκίδα (16:30, ΕΡΤ2) και στο βόλεϊ γυναικών η Θέτις Βούλας με την ΑΕΚ (18:30, ERT Sports 1).
Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα 23 Φεβρουαρίου
Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μοέζ Ετσαργκί – Τζοβάνι Μπέτσι Περικάρ Ντουμπάι
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νέες Ατρομήτου – ΠΑΟΚ Ποδόσφαιρο γυναικών
14:00 COSMOTE SPORT 6 HD Σταν Βαβρίνκα – Μπέντζαμιν Χασάν Ντουμπάι
16:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαχητές Πειραματικό – ΑΓΕ Χαλκίδα Elite League
17:00 COSMOTE SPORT 7 HD Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ – Τζιζέν Τσανγκ Ντουμπάι
18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Θέτιδα Βούλας – ΑΕΚ Α1 Γυναικών Volley League
19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Κουέντιν Άλις – Τζακ Ντρέιπερ Ντουμπάι
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Φιορεντίνα – Πίζα Serie A
21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Καντσία – Αλ Έτιφακ Roshn Saudi League
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μπολόνια – Ουντινέζε Serie A
22:00 Novasports Premier League Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League
22:00 Novasports 1HD Αλαβές – Τζιρόνα La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γουόλσολ – ΜΚ Ντονς EFL League Two
22:15 COSMOTE SPORT 8 HD Φαμαλικάο – Κάζα Πία Liga Portugal
21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Καντσία – Αλ Έτιφακ Roshn Saudi League
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μπολόνια – Ουντινέζε Serie A
22:00 Novasports Premier League Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League
22:00 Novasports 1HD Αλαβές – Τζιρόνα La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γουόλσολ – ΜΚ Ντονς EFL League Two
22:15 COSMOTE SPORT 8 HD Φαμαλικάο – Κάζα Πία Liga Portugal
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα