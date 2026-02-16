Doha Open: Προπονήθηκαν μαζί Τσιτσιπάς και Αλκαράθ
Doha Open: Προπονήθηκαν μαζί Τσιτσιπάς και Αλκαράθ

Προπόνηση κορυφής υπό δύσκολες συνθήκες λόγω αέρα – Έτοιμος για την επιστροφή του ο Νο.1 της κατάταξης που «τέσταρε» τις δυνάμεις του απέναντι στον Έλληνα τενίστα

Κάρλος Αλκαράθ και Στέφανος Τσιτσιπάς προπονήθηκαν μαζί σήμερα (16/2) για μία ώρα στην Ντόχα, στο «Kalifa International Complex» έπαιξαν μάλιστα φιλικό, το οποίο ο 22χρονος Ισπανός πρωταθλητής νικούσε με 6-3, 2-0, τη στιγμή που αποφάσισαν να τον λήξουν.

Και οι δύο παίκτες αντιμετώπισαν δυσκολίες με τον δυνατό αέρα.

Ο Κάρλος Αλκαράθ, επτά φορές νικητής Grand Slam και Νο.1 στην παγκόσμια κατάταξη, είναι έτοιμος για την επιστροφή του σε επίσημους αγώνες αύριο (17/2) στο «Doha Open» 500 εναντίον του Άρθουρ Ρίντερκνεχ. Παίκτη που ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο. 33), νίκησε την περασμένη εβδομάδα στον πρώτο γύρο του Ρότερνταμ.

