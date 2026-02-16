Doha Open: Προπονήθηκαν μαζί Τσιτσιπάς και Αλκαράθ

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Προπόνηση κορυφής υπό δύσκολες συνθήκες λόγω αέρα – Έτοιμος για την επιστροφή του ο Νο.1 της κατάταξης που «τέσταρε» τις δυνάμεις του απέναντι στον Έλληνα τενίστα
Κάρλος Αλκαράθ και Στέφανος Τσιτσιπάς προπονήθηκαν μαζί σήμερα (16/2) για μία ώρα στην Ντόχα, στο «Kalifa International Complex» έπαιξαν μάλιστα φιλικό, το οποίο ο 22χρονος Ισπανός πρωταθλητής νικούσε με 6-3, 2-0, τη στιγμή που αποφάσισαν να τον λήξουν.
Και οι δύο παίκτες αντιμετώπισαν δυσκολίες με τον δυνατό αέρα.
Ο Κάρλος Αλκαράθ, επτά φορές νικητής Grand Slam και Νο.1 στην παγκόσμια κατάταξη, είναι έτοιμος για την επιστροφή του σε επίσημους αγώνες αύριο (17/2) στο «Doha Open» 500 εναντίον του Άρθουρ Ρίντερκνεχ. Παίκτη που ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο. 33), νίκησε την περασμένη εβδομάδα στον πρώτο γύρο του Ρότερνταμ.
