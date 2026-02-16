Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
ΟΦΗ: Χωρίς κόσμο οι Κρητικοί στο ματς με τον Παναθηναϊκό
Ποινή μίας αγωνιστικής για τα όσα έγιναν στον αγώνα με τον Λεβαδειακό
Χωρίς φιλάθλους θα υποδεχθεί ο ΟΦΗ τον Παναθηναϊκό, την προσεχή Κυριακή (22/2) στο Παγκρήτιο, στην αναμέτρηση για την 22η αγωνιστική της Super League. Η ΠΑΕ του Ηρακλείου τιμωρήθηκε με ποινή ενός αγώνα κεκλεισμένων των θυρών από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας, λόγω γεγονότων που καταγράφηκαν στη ρεβάνς των ημιτελικών του κυπέλλου με τον Λεβαδειακό, την περασμένη Τετάρτη (11/2), στο γήπεδο «Λάμπρος Κατσώνης».
Συγκεκριμένα, η τιμωρία του ΟΦΗ οφείλεται στη ρίψη ενός πλαστικού μπουκαλιού με νερό και τριών καθισμάτων από οπαδούς της ομάδας, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την πρόκριση της ομάδας στον τελικό. Τα αντικείμενα εκσφενδονίστηκαν προς την πλευρά των ποδοσφαιριστών του ΟΦΗ που πανηγύριζαν, όπως όμως σημειώνει η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ «... η εφαρμοστέα διάταξη του άρθρου 1Α παρ.1 του ν. 4326/2015, καταφάσκεται και η προβλεπόμενη σ΄ αυτή κύρωση επιβάλλεται, ανεξαρτήτως του εάν τα ριφθέντα αντικείμενα στόχευαν ή όχι αντιπάλους ή φίλα προσκείμενα προς τους ρίπτοντες πρόσωπα, αρκούντος του γεγονότος ότι αυτά ήταν πρόσφορα να προκαλέσουν σωματικές βλάβες».
