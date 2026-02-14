Αναστασίου: «Σε πολλά παιχνίδια αδικήσαμε τους εαυτούς μας, βοήθησαν τα νέα πρόσωπα»

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη νίκη του Παναιτωλικού επί του Αστέρα AKTOR στο Αγρίνιο

Ο Παναιτωλικός πήρε δεύτερο διαδοχικό τρίποντο, καθώς μετά την «τεσσάρα» επί της ΑΕΛ Novibet επικράτησε του Αστέρα AKTOR στο Αγρίνιο με 3-1. Ο Γιάννης Αναστασίου στις δηλώσεις του στην Cosmote TV τόνισε πως η ομάδα του είχε αδικήσει τον εαυτό της σε προηγούμενα ματς, ενώ στάθηκε στην παρουσία των νέων προσώπων στα αποδυτήρια.

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου
«Σε πολλά παιχνίδια αδικήσαμε τους εαυτούς μας. Όμως σήμερα παίξαμε ομαδικά, με θέληση και πειθαρχία.
Όλα είναι θέμα ικανότητας, αρκεί να πιστέψει κάποιος στις δυνατότητες του. Εμείς έχουμε αρχίσει να το κάνουμε και σε αυτό βοήθησαν τα νέα πρόσωπα στα αποδυτήρια.
Έχουμε μια βελτιωμένη εικόνα και πάμε βήμα – βήμα, προκειμένου να πετύχουμε τον στόχο μας».

Πηγή:www.gazzetta.gr

