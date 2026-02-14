Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Αναστασίου: «Σε πολλά παιχνίδια αδικήσαμε τους εαυτούς μας, βοήθησαν τα νέα πρόσωπα»
Αναστασίου: «Σε πολλά παιχνίδια αδικήσαμε τους εαυτούς μας, βοήθησαν τα νέα πρόσωπα»
Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη νίκη του Παναιτωλικού επί του Αστέρα AKTOR στο Αγρίνιο
Ο Παναιτωλικός πήρε δεύτερο διαδοχικό τρίποντο, καθώς μετά την «τεσσάρα» επί της ΑΕΛ Novibet επικράτησε του Αστέρα AKTOR στο Αγρίνιο με 3-1. Ο Γιάννης Αναστασίου στις δηλώσεις του στην Cosmote TV τόνισε πως η ομάδα του είχε αδικήσει τον εαυτό της σε προηγούμενα ματς, ενώ στάθηκε στην παρουσία των νέων προσώπων στα αποδυτήρια.
Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου
«Σε πολλά παιχνίδια αδικήσαμε τους εαυτούς μας. Όμως σήμερα παίξαμε ομαδικά, με θέληση και πειθαρχία.
Όλα είναι θέμα ικανότητας, αρκεί να πιστέψει κάποιος στις δυνατότητες του. Εμείς έχουμε αρχίσει να το κάνουμε και σε αυτό βοήθησαν τα νέα πρόσωπα στα αποδυτήρια.
Έχουμε μια βελτιωμένη εικόνα και πάμε βήμα – βήμα, προκειμένου να πετύχουμε τον στόχο μας».
Πηγή:www.gazzetta.gr
Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου
«Σε πολλά παιχνίδια αδικήσαμε τους εαυτούς μας. Όμως σήμερα παίξαμε ομαδικά, με θέληση και πειθαρχία.
Όλα είναι θέμα ικανότητας, αρκεί να πιστέψει κάποιος στις δυνατότητες του. Εμείς έχουμε αρχίσει να το κάνουμε και σε αυτό βοήθησαν τα νέα πρόσωπα στα αποδυτήρια.
Έχουμε μια βελτιωμένη εικόνα και πάμε βήμα – βήμα, προκειμένου να πετύχουμε τον στόχο μας».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα