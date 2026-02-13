Euroleague: Δοκιμασία απόψε για τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ κόντρα στη Φενέρ, ρίχνονται στη «μάχη» Σλούκας και Ναν

Το «τριφύλλι» θέλει να αφήσει πίσω την ήττα με κάτω τα χέρια από την Παρτιζάν και να επιστρέψει στις νίκες - Υπενθυμίζεται ότι στον πρώτο γύρο ο Παναθηναϊκός είχε φύγει νικητής από την Κωνσταντινούπολη