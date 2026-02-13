Euroleague: Δοκιμασία απόψε για τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ κόντρα στη Φενέρ, ρίχνονται στη «μάχη» Σλούκας και Ναν
SPORTS

Euroleague: Δοκιμασία απόψε για τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ κόντρα στη Φενέρ, ρίχνονται στη «μάχη» Σλούκας και Ναν

Το «τριφύλλι» θέλει να αφήσει πίσω την ήττα με κάτω τα χέρια από την Παρτιζάν και να επιστρέψει στις νίκες - Υπενθυμίζεται ότι στον πρώτο γύρο ο Παναθηναϊκός είχε φύγει νικητής από την Κωνσταντινούπολη

Euroleague: Δοκιμασία απόψε για τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ κόντρα στη Φενέρ, ρίχνονται στη «μάχη» Σλούκας και Ναν
11 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζεται να υποδεχθεί απόψε (21:15) την πρωταθλήτρια Ευρώπης 2025 και πρωτοπόρο της φετινής Euroleague, Φενερμπαχτσέ, που έχει ρεκόρ 19-7 στο OAKA.

Η αναμέτρηση διεξάγεται στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής, με τους «πράσινους» να επιδιώκουν αντίδραση έπειτα από την κακή εμφάνιση και την ήττα με 78-62 από την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν φιλοδοξεί να επαναλάβει μια βραδιά αντίστοιχη με εκείνη της 3ης Φεβρουαρίου, όταν είχε επικρατήσει με 82-81 της Ρεάλ Μαδρίτης για την 26η αγωνιστική.

Στη βαθμολογία, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην 8η θέση με 16-11, ίδιο ρεκόρ με τη Ρεάλ Μαδρίτης (6η) και τον Ερυθρός Αστέρας (7ο), ενώ η Χάποελ Τελ Αβίβ είναι 5η με 16-10 και ένα παιχνίδι λιγότερο.

Από την άλλη, το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους διανύει περίοδο εξαιρετικής φόρμας, με 10 νίκες στα τελευταία 11 παιχνίδια και σερί 6-0. Στόχος του είναι η έβδομη διαδοχική επιτυχία και η 11η στα 12 πιο πρόσφατα ματς απέναντι στους «πράσινους». Η τελευταία ήττα της ομάδας της Κωνσταντινούπολης σημειώθηκε στις 8 Ιανουαρίου στο Ντουμπάι (92-81), για την 21η αγωνιστική.

Στα θετικά για τον Παναθηναϊκό συγκαταλέγεται η επιστροφή των Κώστα Σλούκα και Κέντρικ Ναν, όπως ανέφερε ο ίδιος ο Αταμάν. Ο Ναν δείχνει να έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του, ενώ οι μικροενοχλήσεις του αρχηγού δεν αναμένεται να του στερήσουν τη συμμετοχή στο παιχνίδι με τη Φενερμπαχτσέ.

Αξίζει να σημειωθεί πως στον πρώτο γύρο, για τη 16η αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός είχε φύγει νικητής από την Κωνσταντινούπολη με 81-77.

Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της αγωνιστικής

Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου

-Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 92-86

Κλείσιμο
-Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 91-60

-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 111-106 (παρ.)

-Βαλένθια (Ισπανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία) 82-67

-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Παρί (Γαλλία) 74-85

Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου

-Παναθηναϊκός AKTOR -Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) (21:15)

-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

-Μονακό (Μονακό)-Μπασκόνια (Ισπανία)

-Παρτιζάν (Σερβία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Η βαθμολογία

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 19-7

Ολυμπιακός 18-9

Βαλένθια (Ισπανία) 18-10

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 17-11

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16-10

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 16-11

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 16-12

Παναθηναϊκός 16-11

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 15-12

Μονακό (Μονακό) 15-12

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 14-13

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 13-14

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 13-15

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 13-15

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 12-16

Μπασκόνια (Ισπανία) 9-18

Παρτιζάν (Σερβία) 9-18

Παρί (Γαλλία) 9-18

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 9-19

Βιλερμπάν (Γαλλία) 7-21
11 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

METRO Cash & Carry: Δυναμική παρουσία στη HORECA με ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε επαγγελματία

Με 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ολοκληρωμένες λύσεις, εξειδικευμένη υποστήριξη και χιλιάδες προϊόντα για τις επιχειρήσεις στον κλάδο της εστίασης και της φιλοξενίας, τα METRO Cash & Carry είναι ο απόλυτος One Stop Shop προορισμός.

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης