Η ανανέωση της Χάρτας Διαφορετικότητας από τη bwin Greece αντανακλά εκ νέου τη δέσμευσή του βραβευμένου brand να προσφέρει ένα δίκαιο εργασιακό περιβάλλον.
Euroleague: Δοκιμασία απόψε για τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ κόντρα στη Φενέρ, ρίχνονται στη «μάχη» Σλούκας και Ναν
Euroleague: Δοκιμασία απόψε για τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ κόντρα στη Φενέρ, ρίχνονται στη «μάχη» Σλούκας και Ναν
Το «τριφύλλι» θέλει να αφήσει πίσω την ήττα με κάτω τα χέρια από την Παρτιζάν και να επιστρέψει στις νίκες - Υπενθυμίζεται ότι στον πρώτο γύρο ο Παναθηναϊκός είχε φύγει νικητής από την Κωνσταντινούπολη
Ο Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζεται να υποδεχθεί απόψε (21:15) την πρωταθλήτρια Ευρώπης 2025 και πρωτοπόρο της φετινής Euroleague, Φενερμπαχτσέ, που έχει ρεκόρ 19-7 στο OAKA.
Η αναμέτρηση διεξάγεται στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής, με τους «πράσινους» να επιδιώκουν αντίδραση έπειτα από την κακή εμφάνιση και την ήττα με 78-62 από την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν φιλοδοξεί να επαναλάβει μια βραδιά αντίστοιχη με εκείνη της 3ης Φεβρουαρίου, όταν είχε επικρατήσει με 82-81 της Ρεάλ Μαδρίτης για την 26η αγωνιστική.
Στη βαθμολογία, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην 8η θέση με 16-11, ίδιο ρεκόρ με τη Ρεάλ Μαδρίτης (6η) και τον Ερυθρός Αστέρας (7ο), ενώ η Χάποελ Τελ Αβίβ είναι 5η με 16-10 και ένα παιχνίδι λιγότερο.
Από την άλλη, το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους διανύει περίοδο εξαιρετικής φόρμας, με 10 νίκες στα τελευταία 11 παιχνίδια και σερί 6-0. Στόχος του είναι η έβδομη διαδοχική επιτυχία και η 11η στα 12 πιο πρόσφατα ματς απέναντι στους «πράσινους». Η τελευταία ήττα της ομάδας της Κωνσταντινούπολης σημειώθηκε στις 8 Ιανουαρίου στο Ντουμπάι (92-81), για την 21η αγωνιστική.
Στα θετικά για τον Παναθηναϊκό συγκαταλέγεται η επιστροφή των Κώστα Σλούκα και Κέντρικ Ναν, όπως ανέφερε ο ίδιος ο Αταμάν. Ο Ναν δείχνει να έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του, ενώ οι μικροενοχλήσεις του αρχηγού δεν αναμένεται να του στερήσουν τη συμμετοχή στο παιχνίδι με τη Φενερμπαχτσέ.
Αξίζει να σημειωθεί πως στον πρώτο γύρο, για τη 16η αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός είχε φύγει νικητής από την Κωνσταντινούπολη με 81-77.
-Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 92-86
-Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 91-60
-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 111-106 (παρ.)
-Βαλένθια (Ισπανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία) 82-67
-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Παρί (Γαλλία) 74-85
Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου
Η αναμέτρηση διεξάγεται στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής, με τους «πράσινους» να επιδιώκουν αντίδραση έπειτα από την κακή εμφάνιση και την ήττα με 78-62 από την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν φιλοδοξεί να επαναλάβει μια βραδιά αντίστοιχη με εκείνη της 3ης Φεβρουαρίου, όταν είχε επικρατήσει με 82-81 της Ρεάλ Μαδρίτης για την 26η αγωνιστική.
Στη βαθμολογία, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην 8η θέση με 16-11, ίδιο ρεκόρ με τη Ρεάλ Μαδρίτης (6η) και τον Ερυθρός Αστέρας (7ο), ενώ η Χάποελ Τελ Αβίβ είναι 5η με 16-10 και ένα παιχνίδι λιγότερο.
Από την άλλη, το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους διανύει περίοδο εξαιρετικής φόρμας, με 10 νίκες στα τελευταία 11 παιχνίδια και σερί 6-0. Στόχος του είναι η έβδομη διαδοχική επιτυχία και η 11η στα 12 πιο πρόσφατα ματς απέναντι στους «πράσινους». Η τελευταία ήττα της ομάδας της Κωνσταντινούπολης σημειώθηκε στις 8 Ιανουαρίου στο Ντουμπάι (92-81), για την 21η αγωνιστική.
Στα θετικά για τον Παναθηναϊκό συγκαταλέγεται η επιστροφή των Κώστα Σλούκα και Κέντρικ Ναν, όπως ανέφερε ο ίδιος ο Αταμάν. Ο Ναν δείχνει να έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του, ενώ οι μικροενοχλήσεις του αρχηγού δεν αναμένεται να του στερήσουν τη συμμετοχή στο παιχνίδι με τη Φενερμπαχτσέ.
Αξίζει να σημειωθεί πως στον πρώτο γύρο, για τη 16η αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός είχε φύγει νικητής από την Κωνσταντινούπολη με 81-77.
Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της αγωνιστικήςΠέμπτη, 12 Φεβρουαρίου
-Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 92-86
-Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 91-60
-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 111-106 (παρ.)
-Βαλένθια (Ισπανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία) 82-67
-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Παρί (Γαλλία) 74-85
Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου
-Παναθηναϊκός AKTOR -Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) (21:15)
-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
-Μονακό (Μονακό)-Μπασκόνια (Ισπανία)
-Παρτιζάν (Σερβία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)
Ολυμπιακός 18-9
Βαλένθια (Ισπανία) 18-10
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 17-11
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16-10
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 16-11
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 16-12
Παναθηναϊκός 16-11
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 15-12
Μονακό (Μονακό) 15-12
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 14-13
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 13-14
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 13-15
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 13-15
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 12-16
Μπασκόνια (Ισπανία) 9-18
Παρτιζάν (Σερβία) 9-18
Παρί (Γαλλία) 9-18
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 9-19
Βιλερμπάν (Γαλλία) 7-21
-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
-Μονακό (Μονακό)-Μπασκόνια (Ισπανία)
-Παρτιζάν (Σερβία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)
Η βαθμολογίαΦενερμπαχτσέ (Τουρκία) 19-7
Ολυμπιακός 18-9
Βαλένθια (Ισπανία) 18-10
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 17-11
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16-10
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 16-11
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 16-12
Παναθηναϊκός 16-11
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 15-12
Μονακό (Μονακό) 15-12
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 14-13
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 13-14
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 13-15
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 13-15
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 12-16
Μπασκόνια (Ισπανία) 9-18
Παρτιζάν (Σερβία) 9-18
Παρί (Γαλλία) 9-18
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 9-19
Βιλερμπάν (Γαλλία) 7-21
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα