ΑΕΚ: Ηλιόπουλος και Μανωλάς ερμήνευσαν «Της Δικαιοσύνης Ήλιε Νοητέ», βίντεο

SPORTS
ΑΕΚ Στέλιος Μανωλάς Μάριος Ηλιόπουλος

Ο Στέλιος Μανωλάς τίμησε και τον Στέλιο Καζαντζίδη

Οι Βετεράνοι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ έκοψαν την Δευτέρα την πίτα τους με καλεσμένο τον πρόεδρο της ΠΑΕ Μάριο Ηλιόπουλο. 

Ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης αφού μίλησε στους παλαίμαχους πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε μαζί με τον Στέλιο Μανωλά, ο οποίος είναι πλέον πρόεδρος του Συνδέσμου Βετεράνων. 

Οι δύο άνδρες ερμήνευσαν το «Της Δικαιοσύνης Ήλιε Νοητέ» του Οδυσσέα Ελύτη και Μίκη Θεοδωράκη και «έπεσε» η αίθουσα. Στη συνέχεια ο Στέλιος Μανωλάς τραγούδησε Στέλιο Καζαντζίδη και φυσικά χόρεψε και αποθεώθηκε! 


Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Enwsi.gr (@enwsi.gr)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Enwsi.gr (@enwsi.gr)

