ΑΕΚ: Ηλιόπουλος και Μανωλάς ερμήνευσαν «Της Δικαιοσύνης Ήλιε Νοητέ», βίντεο
ΑΕΚ: Ηλιόπουλος και Μανωλάς ερμήνευσαν «Της Δικαιοσύνης Ήλιε Νοητέ», βίντεο
Ο Στέλιος Μανωλάς τίμησε και τον Στέλιο Καζαντζίδη
Οι Βετεράνοι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ έκοψαν την Δευτέρα την πίτα τους με καλεσμένο τον πρόεδρο της ΠΑΕ Μάριο Ηλιόπουλο.
Ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης αφού μίλησε στους παλαίμαχους πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε μαζί με τον Στέλιο Μανωλά, ο οποίος είναι πλέον πρόεδρος του Συνδέσμου Βετεράνων.
Οι δύο άνδρες ερμήνευσαν το «Της Δικαιοσύνης Ήλιε Νοητέ» του Οδυσσέα Ελύτη και Μίκη Θεοδωράκη και «έπεσε» η αίθουσα. Στη συνέχεια ο Στέλιος Μανωλάς τραγούδησε Στέλιο Καζαντζίδη και φυσικά χόρεψε και αποθεώθηκε!
