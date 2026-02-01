Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Νίκολιτς: «Σκέτη ντροπή και αηδία, θέλω να κάνω εμετό», βίντεο
Νίκολιτς: «Σκέτη ντροπή και αηδία, θέλω να κάνω εμετό», βίντεο
Έντονα παράπονα του προπονητή της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς για την διαιτησία στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Έξαλλος ήταν ο Μάρκο Νίκολιτς με την διαιτησία του Μάκελι στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό.
Ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ μίλησε στην Cosmote TV και σημείωσε ότι νιώθει ντροπή και αηδία για αυτά που έγιναν ειδικά στο φινάλε.
Οι δηλώσεις του Νίκολιτς
«Το βασικό σημείο αγωνιστικά ήταν η διπλή ευκαιρία που είχαμε μετά το γκολ μας με τον Γιόβιτς και τον Πινέδα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο ποδοσφαιρικό να αναλύσω. Νιώθω λύπη για τους παίκτες μου, που δουλεύουν σκληρά κάθε μέρα, και για όλο τον κόσμο που ήρθε σήμερα στο γήπεδο.
Αυτό που ήθελα να πω είναι συγχαρητήρια στους παίκτες μου, δώσαμε τα πάντα. Αισθανόμαστε λύπη όχι για το αποτέλεσμα ή την εμφάνιση, αλλά γι' αυτά τα ζητήματα που αντιμετωπίσαμε, τα έχουμε αντιμετωπίσει και με άλλες ομάδες και θα κληθούμε να τα αντιμετωπίσουμε και στο μέλλον.
Στο τέλος, σκέτη ντροπή. Το πέναλτι, η αγκωνιά του Ποντένσε που δεν την είδε κανένας στο VAR. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου και τα όσα έχουν καταφέρει και συνεχίζουμε δυνατά. Όταν ρώτησα τι πάνε να δουν στο VAR, μου είπαν για πιθανό χέρι. Το συναίσθημα που μου αφήνει αυτή η κατάσταση είναι η αηδία, θέλω να "ξεράσω"».
Ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ μίλησε στην Cosmote TV και σημείωσε ότι νιώθει ντροπή και αηδία για αυτά που έγιναν ειδικά στο φινάλε.
Οι δηλώσεις του Νίκολιτς
«Το βασικό σημείο αγωνιστικά ήταν η διπλή ευκαιρία που είχαμε μετά το γκολ μας με τον Γιόβιτς και τον Πινέδα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο ποδοσφαιρικό να αναλύσω. Νιώθω λύπη για τους παίκτες μου, που δουλεύουν σκληρά κάθε μέρα, και για όλο τον κόσμο που ήρθε σήμερα στο γήπεδο.
Αυτό που ήθελα να πω είναι συγχαρητήρια στους παίκτες μου, δώσαμε τα πάντα. Αισθανόμαστε λύπη όχι για το αποτέλεσμα ή την εμφάνιση, αλλά γι' αυτά τα ζητήματα που αντιμετωπίσαμε, τα έχουμε αντιμετωπίσει και με άλλες ομάδες και θα κληθούμε να τα αντιμετωπίσουμε και στο μέλλον.
Στο τέλος, σκέτη ντροπή. Το πέναλτι, η αγκωνιά του Ποντένσε που δεν την είδε κανένας στο VAR. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου και τα όσα έχουν καταφέρει και συνεχίζουμε δυνατά. Όταν ρώτησα τι πάνε να δουν στο VAR, μου είπαν για πιθανό χέρι. Το συναίσθημα που μου αφήνει αυτή η κατάσταση είναι η αηδία, θέλω να "ξεράσω"».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα