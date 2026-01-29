H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
Australian Open: Τέταρτος συνεχόμενος τελικός για την Σαμπαλένκα, αντίπαλός της η Ριμπάκινα
Australian Open: Τέταρτος συνεχόμενος τελικός για την Σαμπαλένκα, αντίπαλός της η Ριμπάκινα
Η Αρίνα Σαμπαλένκα και η Έλενα Ριμπάκινα θα παίξουν το Σάββατο για τον τίτλο στη Μελβούρνη
Αρίνα Σαμπαλένκα και Έλενα Ριμπάκινα θα κονταριστούν το Σάββατο (10:30) στη Rod Laver Arena της Μελβούρνης για τον τίτλο στο απλό γυναικών στο Australian Open.
Η Λευκορωσίδα που είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης απέκλεισε με 6-2,6-3 την Ελίνα Σβιτολίνα και η Έλενα Ριμπάκινα που παίζει για το Καζακστάν με 6-3,7-6 (7) την Τζέσικα Πεγκούλα στους ημιτελικούς.
Η Αρίνα Σαμπαλένκα θα παίξει για 4η σερί χρονιά στον τελικό του Australian Open. Κέρδισε τον τίτλο το 2023 και το 2024 και έχασε το 2025 από την Μάντισον Κις.
Με την Έλενα Ριμπάκινα είχε παίξει στον τελικό με την Αρίνα Σαμπαλένκα το 2023 με την Λευκορωσίδα να κερδίζει με 2-1 σετ.
Η Καζάκα τενίστρια έχει κερδίσει το Wimbledon του 2022 που είναι ο μοναδικός της τίτλος σε Grand Slam. Οι δύο τενίστριες έχουν παίξει 14 παιχνίδια με την Σαμπαλένκα να έχει 8 νίκες.
Η Λευκορωσίδα που είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης απέκλεισε με 6-2,6-3 την Ελίνα Σβιτολίνα και η Έλενα Ριμπάκινα που παίζει για το Καζακστάν με 6-3,7-6 (7) την Τζέσικα Πεγκούλα στους ημιτελικούς.
Η Αρίνα Σαμπαλένκα θα παίξει για 4η σερί χρονιά στον τελικό του Australian Open. Κέρδισε τον τίτλο το 2023 και το 2024 και έχασε το 2025 από την Μάντισον Κις.
Με την Έλενα Ριμπάκινα είχε παίξει στον τελικό με την Αρίνα Σαμπαλένκα το 2023 με την Λευκορωσίδα να κερδίζει με 2-1 σετ.
Η Καζάκα τενίστρια έχει κερδίσει το Wimbledon του 2022 που είναι ο μοναδικός της τίτλος σε Grand Slam. Οι δύο τενίστριες έχουν παίξει 14 παιχνίδια με την Σαμπαλένκα να έχει 8 νίκες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα