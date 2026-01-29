Australian Open: Τέταρτος συνεχόμενος τελικός για την Σαμπαλένκα, αντίπαλός της η Ριμπάκινα
Australian Open: Τέταρτος συνεχόμενος τελικός για την Σαμπαλένκα, αντίπαλός της η Ριμπάκινα

Η Αρίνα Σαμπαλένκα και η Έλενα Ριμπάκινα θα παίξουν το Σάββατο για τον τίτλο στη Μελβούρνη

Australian Open: Τέταρτος συνεχόμενος τελικός για την Σαμπαλένκα, αντίπαλός της η Ριμπάκινα
Αρίνα Σαμπαλένκα και Έλενα Ριμπάκινα θα κονταριστούν το Σάββατο (10:30) στη Rod Laver Arena της Μελβούρνης για τον τίτλο στο απλό γυναικών στο Australian Open. 

Η Λευκορωσίδα που είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης απέκλεισε με 6-2,6-3 την Ελίνα Σβιτολίνα και η Έλενα Ριμπάκινα που παίζει για το Καζακστάν με 6-3,7-6 (7) την Τζέσικα Πεγκούλα στους ημιτελικούς. 

Η Αρίνα Σαμπαλένκα θα παίξει για 4η σερί χρονιά στον τελικό του Australian Open. Κέρδισε τον τίτλο το 2023 και το 2024 και έχασε το 2025 από την Μάντισον Κις. 

Με την Έλενα Ριμπάκινα είχε παίξει στον τελικό με την Αρίνα Σαμπαλένκα το 2023 με την Λευκορωσίδα να κερδίζει με 2-1 σετ. 

Η Καζάκα τενίστρια έχει κερδίσει το Wimbledon του 2022 που είναι ο μοναδικός της τίτλος σε Grand Slam. Οι δύο τενίστριες έχουν παίξει 14 παιχνίδια με την Σαμπαλένκα να έχει 8 νίκες. 


Jessica Pegula v Elena Rybakina Highlights | Australian Open 2026 Semifinal



Aryna Sabalenka v Elina Svitolina Highlights | Australian Open 2026 Semifinal

