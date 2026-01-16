Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο: Παίκτες της Μάλτας ερευνώνται για παράνομο στοιχηματισμό σε παιχνίδι της ομάδας τους
Τέσσερις παίκτες της Μάλτας φέρεται να στοιχημάτισαν για τη διαφορά της αναμέτρησης με το Μαυροβούνιο
Δημοσίευμα «βόμβα» της εφημερίδας "Times of Malta" αναφέρει ότι αρκετοί παίκτες της εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης της Μάλτας βρίσκονται υπό έρευνα, για πιθανή χειραγώγηση αγώνα της ομάδας τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Βελιγράδι!
Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι τέσσερις αθλητές θεωρούνται ύποπτοι ότι στοιχημάτισαν για τη διαφορά της αναμέτρησης της Μάλτας με το Μαυροβούνιο, που έγινε στην πρεμιέρα της διοργάνωσης (10/1) και έληξε με νίκη της βαλκανικής ομάδας με σκορ 21-12. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η έρευνα ενδέχεται να επεκταθεί και στο επόμενο παιχνίδι της ομάδας, με αντίπαλο τη Γαλλία, το οποίο έληξε 22-13 υπέρ των «τρικολόρ».
Σύμφωνα πάντα με την εφημερίδα, η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της Αρχής για την Ακεραιότητα του Αθλητισμού της Μάλτας, η οποία αρνείται να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις πληροφορίες. Ανάλογη στάση κρατά και η Αστυνομία.
Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας της χώρας, Καρλ Ιτσο, δήλωσε ότι δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη αναφορά και εξέφρασε την ελπίδα οι κατηγορίες να αποδειχθούν αβάσιμες, «... καθώς αυτό θα αμαύρωνε τη σκληρή δουλειά που έχει κάνει η ομοσπονδία για να προωθήσει το άθλημα τα τελευταία χρόνια».
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
