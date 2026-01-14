Χωρίς Ναν ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Μπάγερν στο Μόναχο
SPORTS
Παναθηναϊκός Κέντρικ Ναν Μπάγερν Μονάχου

Χωρίς Ναν ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Μπάγερν στο Μόναχο

Ο Αμερικανός γκαρντ έχει υποστεί  έχει υποστεί κάκωση αριστερής ποδοκνημικής

Χωρίς Ναν ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Μπάγερν στο Μόναχο
6 ΣΧΟΛΙΑ
Σημαντική απώλεια για τον Παναθηναϊκό ενόψει του ματς με τη Μπάγερν. Ο Κέντρικ Ναν δεν θα ταξιδέψει για Μόναχο, κάτι που σημαίνει πως δεν θα είναι διαθέσιμος για το ματς της Euroleague.

Στο φινάλε της χθεσινής προπόνησης ένιωσε ενοχλήσεις στον αριστερό αστράγαλο. Ακολούθως, υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία έδειξε πως έχει υποστεί μια κάκωση αριστερής ποδοκνημικής. Ξεκίνησε ήδη να ακολουθεί ειδική θεραπευτική αγωγή.

Το παιχνίδι των πράσινων με τους Βαυαρούς είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη στις 20:30 στο Μόναχο και η ομάδα του Αταμάν θα ψάξει άλλο ένα διπλό μέσα στη σεζόν, αυτή τη φορά δίχως τον κορυφαίο σκόρερ της.

Πηγή: gazzetta.gr
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης