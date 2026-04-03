Νέα θαλάσσια αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα στις 12 Απριλίου
Πάνω από 80 πλοία και 1.000 ακτιβιστές σχεδιάζουν να αποπλεύσουν από τη Βαρκελώνη, μετά την αναχαίτιση του «Global Sumud Flotilla» το 2025
Υποστηρικτές της παλαιστινιακής υπόθεσης, που είχαν αποπειραθεί να φθάσουν διά θαλάσσης στη Λωρίδα της Γάζας, για να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια, ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη ότι σχεδιάζουν να αναχωρήσουν και πάλι την Κυριακή 12η Απριλίου, από τη Βαρκελώνη, στο πλαίσιο νέας θαλάσσιας ανθρωπιστικής αποστολής, με προορισμό τον κατεστραμμένο έπειτα από δυο και πλέον χρόνια πολέμου παλαιστινιακό θύλακο.
Η συμμαχία συλλογικοτήτων εξήγησε σε ανακοίνωσή της ότι επιδιώκει να συγκεντρωθούν πάνω από 80 πλοία και 1.000 ακτιβιστές από όλο τον κόσμο στην πρωτεύουσα της Καταλονίας, στη βορειοανατολική Ισπανία.
«Το κόστος της απραξίας είναι υπερβολικά υψηλό», τόνισε αναγγέλλοντας παράλληλα χερσαία πορεία, που θα συνοδεύσει τον στόλο, ασκώντας πίεση στις κυβερνήσεις διαφόρων κρατών.
«Μπροστά στην εντατικοποίηση του αποκλεισμού, τη βία και τις στερήσεις στη Γάζα», η αποστολή θέλει να αποτελέσει «μη βίαιη παρέμβαση, θεμελιωμένη σε αρχές όπως η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας», έκκληση «για την εξασφάλιση ανθρωπιστικής πρόσβασης» και αξίωση «για διεθνή υπευθυνότητα», σύμφωνα με τους ακτιβιστές.
Το φθινόπωρο του 2025, έπειτα από ταξίδι εβδομάδων στη Μεσόγειο, ο «Global Sumud Flotilla» («παγκόσμιος στόλος ανθεκτικότητας») αναχαιτίστηκε κι οι επιβαίνοντες συνελήφθησαν από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, καθώς πλησίαζε στη Λωρίδα της Γάζας, που αντιμετώπιζε τρομακτικές ελλείψεις, ιδίως τροφίμων, νερού, φαρμάκων και καυσίμων.
Ο επίλογος της πρωτοβουλίας εκείνης προκάλεσε διεθνή κατακραυγή.
Στη Λωρίδα της Γάζας εφαρμόζεται εύθραυστη κατάπαυση του πυρός από τη 10η Οκτωβρίου 2025, έπειτα από δυο χρόνια καταστροφικού πολέμου.
Έναυσμα της ένοπλης σύρραξης ήταν έφοδος της Χαμάς εναντίον του νότιου Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 κατά την οποία σκοτώθηκαν 1.221 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.
Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων που ακολούθησαν σκοτώθηκαν πάνω από 70.000 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με αριθμούς του υπουργείου Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας.
Hear from our boat preparation crew, docked at Barcelona port and getting our boats ready to sail. Ordinary citizens from all walks of life, brought together by a common humanity, and a common goal: to break the siege on Gaza.— Ahmed Eldin | أحمد الدين (@EllieCox529119) April 2, 2026
Collective action is...
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα