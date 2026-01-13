Παναθηναϊκός: Με Λαφόν, Παντελίδη αλλά χωρίς Τζούρισιτς κόντρα στον Άρη
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Τετάρτη (20:30) στο ΟΑΚΑ τον Άρη στον νοκ άουτ προημιτελικό του Κυπέλλου

Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε την Τρίτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αγώνα της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου κόντρα στον Άρη (14/1, 20:30, Ολυμπιακό Στάδιο).

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, τακτική και εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Στις προπονήσεις ενσωματώθηκε ο Αλμπάν Λαφόν, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Τζούριτσιτς λόγω ενόχλησης στο γαστροκνήμιο, ενώ θεραπεία έκανε ο Ντέσερς.

Στην αποστολή είναι πρώτη φορά ο Παύλος Παντελίδης (τιμωρημένος με Πανσερραϊκό) και επέστρεψε και ο επίσης τιμωρημένος Τάσος Μπακασέτας. 

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή του αγώνα της Τετάρτης. Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Γεντβάι, Παντελίδης, Κώτσιρας, Πελίστρι, Μπόκος, Νεμπής, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

