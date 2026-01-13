Παναθηναϊκός: Με Λαφόν, Παντελίδη αλλά χωρίς Τζούρισιτς κόντρα στον Άρη

Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε την Τρίτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αγώνα της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου κόντρα στον Άρη (14/1, 20:30, Ολυμπιακό Στάδιο).

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, τακτική και εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Στις προπονήσεις ενσωματώθηκε ο Αλμπάν Λαφόν, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Τζούριτσιτς λόγω ενόχλησης στο γαστροκνήμιο, ενώ θεραπεία έκανε ο Ντέσερς.

Στην αποστολή είναι πρώτη φορά ο Παύλος Παντελίδης (τιμωρημένος με Πανσερραϊκό) και επέστρεψε και ο επίσης τιμωρημένος Τάσος Μπακασέτας.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή του αγώνα της Τετάρτης. Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Γεντβάι, Παντελίδης, Κώτσιρας, Πελίστρι, Μπόκος, Νεμπής, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.