Ταρέμι για την κατάσταση στη χώρα του, το Ιράν: «Ως παίκτης πρέπει να είσαι με τον κόσμο»

Ο Μεχντί Ταρέμι με γκολ και ασίστ οδήγησε τον Ολυμπιακό σε νίκη 2-0 επί του Ατρομήτου και ξανά στην κορυφή.



Ο Ιρανός όμως δεν πανηγύρισε τα γκολ της ομάδας του αφού τον προβληματίζει η κατάσταση στην πατρίδα του.



Μετά το παιχνίδι μίλησε στη NOVA τόσο για το διπλό όσο και για την κατάσταση στο Ιράν.



Οι δηλώσεις του Ταρέμι



Για το παιχνίδι: «Νιώθω καλά, ήταν αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. Από την αρχή προσπαθήσαμε να πιέσουμε ψηλά και να βρούμε κενά. Τα πήγαμε υπέροχα και ο τρόπος που παίξαμε ήταν καλό».

Για το αν ήταν το δώρο του προς τον προπονητή του, οποίος έφτασε τα 99 του ματς στον Ολυμπιακό: «Θα μπορούσα να του δώσω τη φανέλα μου. Του εύχομαι όλα τα καλά, ξέρει τι θέλει από τη δουλειά του. Θα προσπαθήσουμε να εκπληρώνουμε τους στόχους μας, μέχρι το τέλος της σεζόν».

Για το γεγονός ότι δεν πανηγυρίζει θερμά τα γκολ του: «Ναι, γιατί υπάρχουν κάποια προβλήματα στο Ιράν, με την κυβέρνηση και τον λαό. Ως παίκτης πρέπει να είσαι με τον κόσμο, γιατί αυτός στέκεται στο πλευρό μας. Επειδή η χώρα μας δεν φαίνεται καλά, δεν μπορώ να είμαι χαρούμενος. Από την πλευρά των οπαδών του Ολυμπιακού, πρέπει να είμαι. Προκαλεί μπέρδεμα και δεν ξέρω τι να κάνω».