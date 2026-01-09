Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Κιλιάν Εμπαπέ: Μέσα και ο Γάλλος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης για τον μεγάλο τελικό με τη Μπαρτσελόνα
Ο Γάλλος σταρ ταξίδεψε στην Τζέντα και θα είναι διαθέσιμος για τον τελικό του Σούπερ Καπ Ισπανίας κόντρα στην Μπαρτσελόνα
Ο Κιλιάν Εμπαπέ έχασε τον ημιτελικό του Σούπερ Καπ Ισπανίας κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά θα είναι διαθέσιμος στον μεγάλο τελικό κόντρα στην Μπαρτσελόνα.
Η Ρεάλ Μαδρίτης στερήθηκε τις υπηρεσίες του Γάλλου σταρ λόγω του τραυματισμού του, αλλά κατάφερε να νικήσει την συμπολίτισσα στον χθεσινό ημιτελικό και «κλείδωσε» την πρόκριση για τον τελικό της Κυριακής (11/1) κόντρα στους Μπλαουγκράνα.
Ο Εμπαπέ είχε μείνει στη Μαδρίτη για να συνεχίσει την αποθεραπεία του και όπως ενημέρωσε και ο Τσάμπι Αλόνσο θα ταξιδέψει στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας δίνοντας πολλές ελπίδες για να πάρει λεπτά συμμετοχής:
«Είναι πολύ καλύτερα, έχει προπονηθεί και η αίσθηση που έχει είναι καλή. Οι πιθανότητες να μπορέσει να αγωνιστεί είναι ίδιες με όλων όσοι είναι διαθέσιμοι», τόνισε χαρακτηριστικά ο προπονητής των Μερένγκες στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα.
🚨🧨 Kylian Mbappé returns available for the Super Cup final vs Barcelona.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 8, 2026
“He will come to Saudi in the next 24h, he feels much better. He has chances to play”, says Xabi Alonso. pic.twitter.com/kBWNGCni0A
