Κιλιάν Εμπαπέ: Μέσα και ο Γάλλος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης για τον μεγάλο τελικό με τη Μπαρτσελόνα

🚨🧨 Kylian Mbappé returns available for the Super Cup final vs Barcelona.



“He will come to Saudi in the next 24h, he feels much better. He has chances to play”, says Xabi Alonso. pic.twitter.com/kBWNGCni0A — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 8, 2026

Ο Κιλιάν Εμπαπέ έχασε τον ημιτελικό του Σούπερ Καπ Ισπανίας κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά θα είναι διαθέσιμος στον μεγάλο τελικό κόντρα στην Μπαρτσελόνα.Η Ρεάλ Μαδρίτης στερήθηκε τις υπηρεσίες του Γάλλου σταρ λόγω του τραυματισμού του, αλλά κατάφερε να νικήσει την συμπολίτισσα στον χθεσινό ημιτελικό και «κλείδωσε» την πρόκριση για τον τελικό της Κυριακής (11/1) κόντρα στους Μπλαουγκράνα.«Είναι πολύ καλύτερα, έχει προπονηθεί και η αίσθηση που έχει είναι καλή. Οι πιθανότητες να μπορέσει να αγωνιστεί είναι ίδιες με όλων όσοι είναι διαθέσιμοι», τόνισε χαρακτηριστικά ο προπονητής των Μερένγκες στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα.