Ολοκληρώθηκε η παραχώρηση του Κώστα Αντετοκούνμπο από τον Ολυμπιακό στον Άρη
Ο Αντετοκούνμπο ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του στο Nick Galis Hall
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως ολοκληρώθηκε η παραχώρηση του Κώστα Αντετοκούνμπο υπό τη μορφή δανεισμού στον Άρη ως το τέλος της φετινής σεζόν.
Ο Αντετοκούνμπο ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του στο Nick Galis Hall γνωρίζοντας ότι δεν θα έχει απλά χρόνο συμμετοχής αλλά και σημαντικό ρόλο στην ομάδα και απλά απέμενε η τυπική διαδικασία και από τις δύο πλευρές μετά και το πέρας της αναμέτρησης των «κίτρινων» με την Μανρέσα για το EuroCup.
