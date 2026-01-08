Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Μπάγερν Μονάχου: Χωρίς Βλάντιμιρ Λούτσιτς στο ΣΕΦ, αμφίβολος ο Καμάρ Μπάλντγουιν
Νοκ-άουτ ο αρχηγός των Βαυαρών, πονοκέφαλος για Πέσιτς οι απουσίες ενόψει της μάχης με τους «ερυθρόλευκους»
Με μία σημαντική απουσία θα παραταχθεί η Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ, την Παρασκευή (9/1, 21:15), απέναντι στον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Euroleague. Οι Βαυαροί δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Βλάντιμιρ Λούτσιτς.
Ο αρχηγός της Μπάγερν αντιμετωπίζει μυϊκό τραυματισμό και δεν θα βρίσκεται υπό τις οδηγίες του Σβέτισλαβ Πέσιτς. Ο Λούτσιτς δεν είχε αγωνιστεί στο β΄ μέρος της νίκης της Μπάγερν επί της Μπασκόνια, για την 20ή αγωνιστική.
Μυϊκό τραυματισμό αντιμετωπίζει και ο Καμάρ Μπάλντγουιν και είναι αμφίβολος για τον αγώνα απέναντι στην ομάδα του Πειραιά.
Εκτός βρίσκονται για την Μπάγερν και οι Ελάις Χάρις και Ρόκας Γιοκουμπάιτις.
