«Πάτησε» Αθήνα ο Νάναλι για λογαριασμό της ΑΕΚ
Ο Τζέιμς Νάναλι, προσγειώθηκε στην Ελλάδα το απόγευμα της Πέμπτης (08/01) για λογαριασμό της ΑΕΚ, προκειμένου να δώσει σημαντικές λύσεις στην περιφέρεια

Λίγο μετά της 16:00 της Πέμπτης (08/01), ο Τζέιμς Νάναλι, πάτησε στη χώρα μας, για λογαριασμό της ΑΕΚ.

Ο Αμερικανός γκαρντ, αναμένεται να περάσει τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να ενσωματωθεί στις προπονήσεις με την Ένωση.

Το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα, συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει του εντός έδρας αγώνα (κεκλεισμένων) με τη Μύκονο στη Sunel Arena (11/01, 13:00).

Η απόκτηση του 35χρονου, θα προσθέσει ποιότητα στην επίθεση της ΑΕΚ και θα την βοηθήσει ενόψει τω δύσκολων και απαιτητικών υποχρεώσεων σε Stoiximan Basket League και Basketball Champions League.

O Μάκης Αγγελόπουλος και η Βασίλισσα έκαναν υπέρβαση, κάτι που θα γίνει και για τη θέση του σέντερ με σκοπό να καλυφθεί το κενό του Κρις Σίλβα.

Ο Νάναλι είναι ένας εξαιρετικός σουτέρ και τιμιότατος σκόρερ που έχει αφήσει το αποτύπωμα του σε αρκετές ομάδες της Euroleague όπως η Φενέρ, η Μιλάνο, η Μακάμπι και η Παρτίζαν, ενώ έχει και ορισμένες συμμετοχές στο ΝΒΑ.

Στη Euroleague μετρά 9.9 πόντους μέσο όρο και 44% στο τρίποντο.

