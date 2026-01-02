Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Ολυμπιακός: Η αποστολή για τον τελικό του Super Cup με τον ΟΦΗ
Ολυμπιακός: Η αποστολή για τον τελικό του Super Cup με τον ΟΦΗ
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήρε 27 παίκτες στο Ηράκλειο για τον αγώνα του Σαββάτου
Με 27 παίκτες στην αποστολή «πέταξε» για το Ηράκλειο της Κρήτης ο Ολυμπιακός.
Η ομάδα του Πειραιά θ' αντιμετωπίσει το Σάββατο (17:00) στο Παγκρήτιο τον ΟΦΗ στον τελικό του Super Cup και θέλει να κατακτήσει τον πρώτο τίτλο της χρονιάς.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήρε στην αποστολή και τους τραυματίες Πασχαλάκη, Πιρόλα ενώ εκτός είναι ο Ελ Κααμπί και ο Μπρούνο αφού παίζουν στο Κόπα Άφρικα.
Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού
Πασχαλάκης, Μπότης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.
Η ομάδα του Πειραιά θ' αντιμετωπίσει το Σάββατο (17:00) στο Παγκρήτιο τον ΟΦΗ στον τελικό του Super Cup και θέλει να κατακτήσει τον πρώτο τίτλο της χρονιάς.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήρε στην αποστολή και τους τραυματίες Πασχαλάκη, Πιρόλα ενώ εκτός είναι ο Ελ Κααμπί και ο Μπρούνο αφού παίζουν στο Κόπα Άφρικα.
Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού
Πασχαλάκης, Μπότης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα