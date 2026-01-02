Ολυμπιακός: Η αποστολή για τον τελικό του Super Cup με τον ΟΦΗ
Ολυμπιακός: Η αποστολή για τον τελικό του Super Cup με τον ΟΦΗ

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήρε 27 παίκτες στο Ηράκλειο για τον αγώνα του Σαββάτου

Με 27 παίκτες στην αποστολή «πέταξε» για το Ηράκλειο της Κρήτης ο Ολυμπιακός

Η ομάδα του Πειραιά θ' αντιμετωπίσει το Σάββατο (17:00) στο Παγκρήτιο τον ΟΦΗ στον τελικό του Super Cup και θέλει να κατακτήσει τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. 

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήρε στην αποστολή και τους τραυματίες Πασχαλάκη, Πιρόλα ενώ εκτός είναι ο Ελ Κααμπί και ο Μπρούνο αφού παίζουν στο Κόπα Άφρικα. 


Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού

Πασχαλάκης, Μπότης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

