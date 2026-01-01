Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
ΠΑΟΚ: «Πίστη στις αξίες που μας οδηγούν επί 100 χρόνια» - Το εντυπωσιακό βίντεο στην αλλαγή του χρόνου με τα πυροτεχνήματα στην Τούμπα
Με ένα εντυπωσιακό βίντεο και φόντο τον φωτισμένο ουρανό της Θεσσαλονίκης, η ασπρόμαυρη ΠΑΕ κήρυξε την έναρξη των εορτασμών για τον έναν αιώνα ζωής του συλλόγου
Η έλευση του 2026 δεν αποτελεί απλώς την αρχή μιας νέας χρονιάς για τον ΠΑΟΚ, αλλά το ξεκίνημα του πιο λαμπρού ορόσημου στην ιστορία του: τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή του. Με την αλλαγή του χρόνου, η Τούμπα φωτίστηκε από εκατοντάδες πυροτεχνήματα, στέλνοντας το μήνυμα σε όλη τη Θεσσαλονίκη πως ο «Δικέφαλος του Βορρά» εισέρχεται επίσημα στον χρυσό του αιώνα.
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έδωσε στη δημοσιότητα ένα ιδιαίτερο βίντεο, το οποίο λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στο ένδοξο παρελθόν και το δυναμικό παρόν του συλλόγου. Μέσα από τις εικόνες αναδεικνύεται η διαδοχή της σκυτάλης από τις παλιές στις νεότερες γενιές των φιλάθλων, επιβεβαιώνοντας πως ο ΠΑΟΚ παραμένει μια αναλλοίωτη δύναμη στον χρόνο.
Το μήνυμα για τις αξίες και τις νέες κορυφές
Στο επίσημο μήνυμά της, η ασπρόμαυρη ΠΑΕ έδωσε το στίγμα της επόμενης ημέρας, εστιάζοντας στις αξίες που συνοδεύουν το σωματείο από το 1926:
«Ο ΠΑΟΚ είναι συναίσθημα, είναι μνήμες, είναι περηφάνια για το παρελθόν και το παρόν, είναι όνειρα για όλα αυτά που έχουμε μπροστά μας να ζήσουμε. Μα πάνω απ’ όλα, είναι πίστη στις αξίες που μας οδηγούν, από γενιά σε γενιά, επί 100 χρόνια. Αυτές τις αξίες θα τις κρατήσουμε αναλλοίωτες, όλοι μαζί, για να μας οδηγήσουν σε νέες κορυφές».
